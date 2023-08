Deux groupes technologiques ont soutenu TikTok Inc. dans son action en justice visant à bloquer l'application d'une interdiction de l'État du Montana concernant l'utilisation de l'application de partage de courtes vidéos avant son entrée en vigueur le 1er janvier.

NetChoice, une association commerciale nationale qui comprend les principales plateformes technologiques, et Chamber of Progress, une coalition de l'industrie technologique, ont déclaré dans un document judiciaire commun que "l'effort du Montana pour couper les Montaniens du réseau mondial des utilisateurs de TikTok ignore et sape la structure, la conception et l'objectif de l'internet".

TikTok, qui appartient à la société chinoise ByteDance, a intenté une action en justice en mai afin de bloquer l'interdiction de l'État américain, la première du genre, pour plusieurs raisons, arguant qu'elle viole le droit à la liberté d'expression de l'entreprise et des utilisateurs, garanti par le premier amendement. (Reportage de David Shepardson ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)