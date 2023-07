Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré mardi qu'un nouveau groupe consultatif nucléaire entre la Corée du Sud et les États-Unis constituerait un "point de départ" pour construire une dissuasion forte et efficace contre la Corée du Nord.

Des représentants des États-Unis et de la Corée du Sud se réunissent mardi à Séoul pour la première réunion du groupe consultatif nucléaire, qui vise à mieux coordonner la réponse nucléaire des alliés en cas de guerre avec la Corée du Nord.

"Grâce à une alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis qui s'appuie sur un nouveau paradigme nucléaire, nous ferons des efforts considérables pour bloquer fondamentalement les menaces nucléaires et de missiles de la Corée du Nord", a déclaré M. Yoon lors d'une réunion d'information.

Le NCG a été annoncé pour la première fois lors du sommet bilatéral qui s'est tenu à Washington en avril, alors que la Corée du Sud réclame de plus en plus souvent ses propres bombes nucléaires, ce à quoi Washington s'oppose.

La Chine et la Corée du Nord ont critiqué la formation du groupe, estimant qu'elle ne faisait qu'accroître les tensions dans la péninsule coréenne.

Interrogé sur le rôle de la Corée du Sud dans la planification de la guerre nucléaire par les États-Unis, un haut fonctionnaire de l'administration américaine a déclaré que le groupe avait plutôt pour but de partager des informations.

"L'objectif est en grande partie de s'assurer que nos alliés sud-coréens bénéficient d'une plus grande transparence, d'un meilleur accès, d'un lien plus direct avec la planification, afin qu'ils puissent comprendre comment les responsables gouvernementaux réfléchissent depuis longtemps à ce qui entre dans la défense et la dissuasion de la Corée du Sud", a déclaré ce haut fonctionnaire, sous couvert d'anonymat pour discuter des discussions.

La réunion inaugurale sera coprésidée par le principal conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Corée du Sud, Kim Tae-hyo, et par le coordinateur du Conseil de sécurité nationale des États-Unis pour les affaires indo-pacifiques, Kurt Campbell.

"Nous discuterons de l'échange d'informations, du système de consultation, des étapes de la planification conjointe et de la mise en œuvre du renforcement de la dissuasion nucléaire contre la Corée du Nord", a déclaré le porte-parole de M. Yoon, Lee Do-woon, à la presse lundi.