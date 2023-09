8 septembre (Reuters) - Le ministre saoudien de la Défense, le prince Khalid ben Salman, a reçu à Ryad son homologue français Sébastien Lecornu, avec lequel il a discuté d'un renforcement des liens stratégiques et de la coopération dans les domaines militaire et de défense, a rapporté vendredi l'agence de presse officielle SPA. (Reportage Muhammad Al Gebaly et Ahmed Tolba; version française Jean Terzian)