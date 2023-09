Les prix à la consommation en Chine sont redevenus positifs en août, tandis que la baisse des prix à l'usine s'est ralentie, selon des données publiées samedi, les pressions déflationnistes s'étant atténuées avec les signes de stabilisation de l'économie.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,1% en août par rapport à l'année précédente, a déclaré le Bureau national des statistiques, ce qui est plus lent que l'estimation médiane d'une augmentation de 0,2% dans un sondage Reuters. L'IPC a baissé de 0,3 % en glissement annuel en juillet.

L'indice des prix à la production (IPP) a baissé de 3,0% par rapport à l'année précédente - conformément aux attentes - après une baisse de 4,4% en juillet.

Le gouvernement a mis en place une série de mesures politiques ces dernières semaines afin de stimuler la croissance économique et de lutter contre les pressions déflationnistes. (Reportage de Joe Cash et Kevin Yao ; Rédaction de Sam Holmes et William Mallard)