La société australienne Equiem, qui propose des services aux locataires d'immeubles de bureaux, a annoncé mercredi l'acquisition de SpaceOS, une société européenne de logiciels de gestion des espaces de travail, dans le cadre d'un accord qui ajoute Hitachi comme partenaire et un solide soutien allemand, en un temps utile où le travail à distance a rendu la gestion des espaces de bureaux plus compliquée. L'opération, dont les termes n'ont pas été annoncés, fournira des capitaux pour d'autres acquisitions et l'intégration de SpaceOS, basée à Dublin et à Varsovie, à la plateforme d'Equiem axée sur l'expérience des locataires.

L'acquisition élargit la présence d'Equiem au-delà de l'Amérique du Nord, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, dans plus de 25 pays, et permet à l'entreprise de mieux servir le lieu de travail hybride, alors que les propriétaires sont confrontés à une demande croissante de baux flexibles de la part des locataires.

Equiem bénéficie également du partenariat de SpaceOS avec la branche munichoise de capital-risque d'Hitachi, ainsi que des investisseurs allemands BeyondBuild, MOMENI Ventures, Caleus et d'autres qui se sont concentrés sur les technologies numériques et immobilières.

"Les propriétaires doivent vraiment fournir des services qui vont bien au-delà des quatre murs et des fenêtres", a déclaré Gabrielle McMillan, directrice générale d'Equiem.

"Ils en parlent depuis des années, mais c'est en train de se produire, et cela ne peut se faire qu'avec la bonne boîte à outils technologiques, et cette boîte à outils technologiques doit toucher beaucoup de boutons différents", a déclaré Mme McMillan à l'agence Reuters.

L'opération permettra à Equiem de mieux servir les opérateurs d'espaces "flexibles", un concept de location en plein essor qui répond à la demande des locataires pour des baux flexibles et qui est également connu sous le nom d'"espace en tant que service".

Les fondateurs de SpaceOS, Marley Fabisiewicz et Maciej Markowski, rejoindront la direction d'Equiem en tant que directeur de la stratégie et directeur de la croissance, respectivement, a déclaré Equiem.

Tobias Jahn, partenaire de Hitachi Ventures, rejoindra le conseil d'administration d'Equiem.

Le partenariat avec Hitachi a déjà généré des revenus importants au Japon, a déclaré M. McMillan.

Les deux entreprises ont fait état d'une forte croissance au cours des 12 derniers mois. SpaceOS a doublé ses revenus récurrents et Equiem a multiplié par 2,5 le nombre de bâtiments utilisant sa plateforme.

La société fusionnée desservira 850 bâtiments, plus de 15 000 entreprises et 300 000 utilisateurs, a déclaré M. McMillan. (Reportage de Herbert Lash ; Rédaction de Alden Bentley et Nick Zieminski)