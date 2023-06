Les parents de 20 enfants gambiens dont le décès a été lié à des sirops antitussifs toxiques fabriqués en Inde ont poursuivi le fabricant indien de médicaments Maiden Pharmaceuticals ainsi que les autorités locales de ce pays d'Afrique de l'Ouest, selon un dossier déposé vendredi et consulté par Reuters.

Cette plainte, qui n'a pas encore été rendue publique, ouvre un nouveau front dans la lutte pour l'indemnisation et la justice après qu'au moins 70 enfants, pour la plupart des bébés et des enfants en bas âge, sont morts de lésions rénales aiguës en Gambie l'année dernière.

La demande a été présentée à la Haute Cour de Gambie vendredi. Les familles demandent une indemnisation d'environ 250 000 dollars pour chaque enfant, soit environ 5 millions de dollars pour les 20 enfants représentés.

Les familles poursuivent également le ministère de la santé de la Gambie, son organisme de réglementation, l'Agence de contrôle des médicaments, et Atlantic Pharmaceuticals, un distributeur local des médicaments contaminés.

Un porte-parole de la justice gambienne a confirmé que la plainte avait été déposée. Aucune des parties citées dans le procès, y compris Maiden, n'a répondu aux demandes de commentaires de Reuters par courriel, téléphone et SMS.

"Il n'est pas nécessaire d'avoir un enfant pour ressentir ce que les familles ont vécu. C'est la chose la plus effrayante", a déclaré Loubna Farage, l'avocate principale de l'affaire. "C'est un système qui aurait dû s'occuper d'eux.

L'année dernière, l'Organisation mondiale de la santé a établi un lien entre les décès et la consommation de quatre sirops contre la toux et de médicaments contre la fièvre fabriqués par Maiden, accusations que l'entreprise indienne et le gouvernement nient.

Cet incident, ainsi que la mort d'une vingtaine d'autres enfants en Ouzbékistan, a suscité des inquiétudes quant au laxisme de la réglementation de l'industrie pharmaceutique indienne, qui pèse 42 milliards de dollars, ainsi qu'au manque de moyens de contrôle dans les pays pauvres comme la Gambie, qui ne disposent pas d'installations de production de médicaments.

Au début du mois, le ministre de la justice de la Gambie a déclaré à Reuters que le gouvernement avait engagé séparément un cabinet d'avocats américain pour explorer les options juridiques liées à ces décès.