L'enquête officielle sur l'accident ferroviaire en Inde se concentre sur les soupçons de contournement manuel d'un système de signalisation automatisé qui guide le mouvement des trains - une action qui, selon les enquêteurs, a envoyé un train express bondé contre un train de marchandises à l'arrêt, ont déclaré trois sources des Chemins de fer indiens à Reuters.

Les enquêteurs de la Commission de la sécurité ferroviaire (CRS) soupçonnent les cheminots d'avoir contourné le système pour contourner les obstacles de signalisation dus au dysfonctionnement d'une barrière utilisée pour arrêter le trafic routier à une intersection rail-route voisine, ont déclaré deux des trois sources.

Les sources n'ont pas souhaité être identifiées car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias.

L'accident survenu le 2 juin à la gare de Bahanaga Bazar, dans le district de Balasore de l'État d'Odisha, dans l'est de l'Inde, a fait au moins 288 morts et plus de 1 000 blessés. Il s'agit du pire accident ferroviaire survenu en Inde depuis vingt ans.

Les médias indiens et internationaux ont précédemment rapporté qu'un dysfonctionnement possible du système de signalisation automatisé pourrait être à l'origine de l'accident.

Cependant, Reuters rapporte pour la première fois des détails sur les dysfonctionnements fréquents de la barrière rail-route voisine et leur lien possible avec un contournement manuel du système de signalisation.

Le CRS, l'autorité indienne chargée de la sécurité ferroviaire, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

"BARRIÈRE ERRATIQUE

Les chemins de fer indiens, quatrième réseau ferroviaire au monde, sont un monopole d'État géré par le Conseil des chemins de fer. Ce dernier dépend du ministère des chemins de fer.

Un porte-parole des chemins de fer indiens a déclaré que "les travaux de réparation se poursuivent conformément aux exigences", mais qu'il est interdit d'altérer le système automatisé. Il a refusé d'en dire plus sur les causes de l'accident, déclarant que "l'enquête est en cours" : "l'enquête est en cours".

Amitabh Sharma, responsable de l'information au ministère des chemins de fer, a déclaré que la cause de l'accident faisait toujours l'objet d'une enquête. Interrogé sur les soupçons des enquêteurs selon lesquels le système électronique aurait pu être contourné manuellement, Sharma a déclaré : "Il s'agit de spéculations que nous ne pouvons pas confirmer à ce stade.

Un porte-parole du Bureau central d'enquête (CBI) de la police fédérale, qui a ouvert une enquête distincte sur une éventuelle négligence criminelle, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Reuters s'est entretenu avec cinq habitants du village de Bahanaga qui ont déclaré que la barrière du passage à niveau était défectueuse depuis près de trois mois et qu'elle avait été réparée fréquemment.

En cas de panne, la barrière restait bloquée en position fermée et devait être ouverte manuellement par les cheminots, ont déclaré les habitants.

Si la barrière était ouverte, le système de signalisation automatisé ne permettait pas à un train de franchir le passage à niveau, a déclaré un fonctionnaire retraité des chemins de fer indiens. Ce fonctionnaire n'a pas souhaité être identifié en raison du caractère sensible de l'enquête sur l'accident.

"La barrière électrique se levait parfois, parfois non", a déclaré Soubhagya Ranjan Sarangi, 25 ans, pharmacien dont la boutique se trouve à proximité du passage à niveau.

Niranjan Sarangi, un instituteur à la retraite de 66 ans qui passe de nombreuses soirées assis près du passage à niveau avec des amis, était présent au moment de l'accident. Il a déclaré que la barrière semblait fonctionner correctement en temps utile.

"La barrière fonctionnait mal de temps en temps. Des gens du département venaient la réparer", a-t-il déclaré.

LE SYSTÈME A ÉTÉ MODIFIÉ MANUELLEMENT

L'une des trois sources des chemins de fer indiens - qui ont toutes connaissance de l'enquête en cours des CRS - a déclaré que l'enquête initiale suggère que le système de signalisation électronique automatique a été "modifié manuellement, ce qui nécessite une altération du logiciel".

"Les chemins de fer indiens pensent que le système a été modifié", a déclaré la deuxième source, qui a eu accès à des informations sur l'enquête. "Il reste à déterminer si l'intervention était intentionnelle ou par erreur, ou si elle était due à des travaux en cours près du signal.

La troisième source a déclaré que l'enquête préliminaire suggérait que le système de signalisation avait été contourné parce que les réparateurs essayaient de réparer la barrière défectueuse.

Le réseau ferroviaire indien fait l'objet d'une transformation de 30 milliards de dollars, avec de nouveaux trains rutilants et des gares modernes, dans le cadre des efforts déployés par le Premier ministre Narendra Modi pour stimuler l'infrastructure et la connectivité.

L'accident du 2 juin a soulevé la question de savoir si la sécurité faisait l'objet d'une attention suffisante. Le gouvernement a déclaré que les indicateurs de sécurité s'étaient améliorés au fil des ans, que les taux d'accidents avaient baissé et que la sécurité bénéficiait de fonds suffisants.

L'accident s'est produit lorsque le Coromandel Express, qui se dirigeait vers la ville méridionale de Chennai depuis la ville orientale de Kolkata, s'est engagé par erreur sur une voie latérale de la gare à une vitesse de 128 km/h et a percuté un train de marchandises de minerai de fer à l'arrêt.

Le Coromandel Express a sauté des voies et s'est renversé après l'impact. Certaines de ses voitures ont heurté un autre train express qui passait sur une voie parallèle dans la direction opposée, entraînant ce dernier à sauter lui aussi hors des rails et provoquant un gigantesque naufrage.

Deux jours après l'accident, Jaya Varma Sinha, membre de la Commission des chemins de fer, a déclaré aux journalistes qu'il semblait que le système de signalisation électronique, appelé "système d'enclenchement", avait envoyé le Coromandel Express sur la mauvaise voie en lui donnant un signal vert.

Les conclusions du CRS suggèrent maintenant que le système, qui, selon Sinha, est censé être "à sécurité intégrée", a été compromis par des travailleurs qui tentaient de trouver une solution de contournement, a déclaré la troisième source des Chemins de fer indiens.

M. Sinha n'a pas répondu à une demande de mise à jour de l'enquête formulée par Reuters.

Sandeep Mathur, directeur exécutif principal de la signalisation de l'Indian Railways, le plus haut responsable de la signalisation, n'a pas répondu aux demandes d'informations de Reuters concernant le fournisseur du système d'enclenchement.

Reuters n'a pas pu établir de manière indépendante l'identité du fournisseur ni vérifier l'affirmation de Sinha selon laquelle le système est à sécurité intégrée.

"L'INTERFÉRENCE MANUELLE N'EST PAS INHABITUELLE

Le système d'enclenchement coordonne le signal, l'itinéraire et l'occupation de la voie, et veille à ce qu'ils fonctionnent tous en tandem pour faire passer un train en toute sécurité dans une gare, a déclaré M. Mathur aux journalistes deux jours après l'accident.

Il n'a pas répondu aux demandes de précisions formulées ultérieurement par Reuters.

La troisième source des chemins de fer, ainsi qu'un fonctionnaire des chemins de fer à la retraite et un officier supérieur de la police des chemins de fer d'Odisha, ont déclaré à Reuters que les cheminots interféraient parfois manuellement avec le système pour modifier le signal afin que le trafic ferroviaire ne soit pas ralenti ou arrêté pendant qu'ils effectuent des travaux de réparation et d'entretien, en particulier sur les itinéraires très fréquentés.

Le fonctionnaire à la retraite et l'officier de police n'ont pas souhaité être identifiés en raison du caractère sensible de l'enquête sur l'accident.

Le contournement manuel est autorisé par les protocoles ferroviaires s'il est autorisé par un haut fonctionnaire habilité et si toutes les précautions sont prises, a déclaré Sudhanshu Mishra, un autre fonctionnaire des chemins de fer à la retraite qui travaillait dans le département de la sécurité.

Le porte-parole des chemins de fer indiens n'a pas abordé directement la question de l'autorisation et s'est contenté de dire qu'elle n'était pas autorisée par les règles des chemins de fer indiens.

Reuters n'a pas pu déterminer de manière indépendante si le contournement suspecté le soir de l'accident était autorisé ou non.

Une circulaire du Conseil des chemins de fer du 8 juin sur la "sécurité des voies" envoyée à tous les directeurs généraux des chemins de fer indiens, consultée par Reuters, indique que les travailleurs "doivent être conseillés et guidés pour ne pas prendre de raccourcis lors de l'exécution des travaux".

Les commandes du système d'enclenchement sont situées à l'intérieur d'un petit bâtiment des chemins de fer à la gare de Bahanaga Bazar et l'accès est limité aux travailleurs et fonctionnaires autorisés des chemins de fer.

La seconde source a déclaré que les registres montraient que la salle de contrôle du système de Bahanaga avait été visitée deux fois ce soir-là, la première fois pour des travaux opérationnels autorisés, tandis que la raison de la seconde visite reste à établir.

Reuters n'a pas été en mesure d'accéder à ces documents.

Tous les employés de la gare, y compris ceux qui ont participé aux travaux de réparation de la barrière, ont été interrogés par les enquêteurs des chemins de fer et seront également interrogés par le CBI, ont déclaré les deuxième et troisième sources.

Elles ont refusé de les nommer car l'enquête est en cours. Reuters n'a pas pu établir de manière indépendante le nombre de travailleurs faisant l'objet d'une enquête ni leur identité.