Les Etats-Unis et la Chine vont approuver le doublement du nombre de vols de passagers actuellement autorisés par les transporteurs aériens entre les deux pays, selon des sources et un document examinés par Reuters.

Le ministère américain des Transports augmentera le nombre de vols de passagers chinois autorisés à se rendre aux États-Unis à 18 allers-retours hebdomadaires le 1er septembre et à 24 par semaine à partir du 29 octobre - contre 12 actuellement - et le gouvernement chinois acceptera la même augmentation pour les transporteurs américains, ont indiqué les sources. Cet accord est un rare signe de coopération entre la Chine et les États-Unis, qui se sont affrontés sur de nombreux fronts.