Les garde-côtes américains sont en pourparlers avec les pays insulaires du Pacifique afin d'étendre leur rôle en matière d'application du droit maritime en autorisant les agents américains à arraisonner et à fouiller les navires soupçonnés d'activités illégales dans leurs zones économiques, ont indiqué des responsables.

Cette initiative visant à étendre le rôle des garde-côtes américains sur des millions de kilomètres d'océan pourrait permettre aux agents américains d'arraisonner des navires chinois. Elle fait suite à l'intensification de la rivalité dans le Pacifique entre les États-Unis et la Chine, qui cherche également à renforcer son rôle dans le domaine de la sécurité et de la pêche.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG), où le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, se rendra cette semaine, la première visite d'un responsable américain de la défense, a conclu en mai le 12e accord d'application du droit maritime entre une nation insulaire du Pacifique et les garde-côtes américains.

La PNG est le pays le plus éloigné d'un port d'attache des garde-côtes américains à avoir conclu un tel accord.

Les "ship riders", ou officiers de justice de PNG, se joindront aux garde-côtes américains pour patrouiller dans la zone économique exclusive (ZEE) de 2,7 millions de kilomètres carrés de PNG afin de lutter contre les activités illicites.

"Nous fournissons les jambes, si vous voulez, pour aller jusqu'aux confins de leur ZEE et faire respecter les lois sur leurs droits souverains", a déclaré le capitaine de corvette des garde-côtes américains, Megan Willmann, lors d'une interview mercredi.

"Chaque fois que la PNG voudra de nous, nous essaierons d'y répondre", a-t-elle ajouté, précisant que l'objectif était une patrouille annuelle.

Le premier ministre de la PNG, James Marape, a déclaré au parlement que l'accord avec les États-Unis "établirait un mécanisme accéléré" permettant de consentir à l'arraisonnement et à la fouille de navires soupçonnés d'activités illicites, allant du trafic de stupéfiants à la pêche.

Il y a un an, les États-Unis ont annoncé leur intention de lutter contre la pêche illégale dans le Pacifique, dans le cadre d'un engagement accru dans la région pour contrer les ambitions de la Chine en matière de sécurité.

Le vice-amiral Andrew Tiongson, commandant de la zone Pacifique des garde-côtes américains, a déclaré mercredi qu'un garde-côte serait transféré à Honolulu cette année pour se concentrer sur l'Indo-Pacifique, et qu'il commencerait par renforcer les capacités des partenaires avec les pays du Pacifique.

Cette année, les garde-côtes américains ont patrouillé dans neuf des douze pays insulaires du Pacifique avec lesquels ils ont conclu un accord de partenariat.

"Nous nous intéressons de près aux États qui possèdent des flottes en eaux lointaines, et la Chine en fait partie", a déclaré M. Willmann à propos de la pêche illégale.

ACCORDS D'ARRAISONNEMENT

Certaines nations insulaires du Pacifique sont en pourparlers pour aller plus loin que les accords d'arraisonnement et permettre aux fonctionnaires américains d'arraisonner et de fouiller les navires étrangers dans leurs eaux sans la présence d'un fonctionnaire local, a indiqué M. Willmann.

"Ces accords réduiraient les obstacles diplomatiques et les contraintes de temps auxquels sont confrontés les garde-côtes américains lorsqu'ils doivent entrer dans un port pour embarquer des passagers, a-t-elle ajouté.

"De nombreuses nations insulaires du Pacifique s'y intéressent, et nous aussi. La logistique de la prise en charge d'un passager de navire est compliquée", a déclaré Angela Cook, capitaine des garde-côtes américains et conseillère juridique pour les accords élargis.

Les États fédérés de Micronésie (FSM) sont la première nation à accepter que les garde-côtes américains arraisonnent des navires en leur nom. Le précédent président des FSM, qui a démissionné en mai, s'était plaint des navires de recherche chinois qui effectuaient une surveillance non autorisée dans ses eaux.

Les Palaos ont également déclaré avoir demandé aux États-Unis d'intensifier leurs patrouilles après une apparente activité de surveillance par des navires chinois, ce que la Chine a démenti.

Les îles Salomon et Vanuatu, qui entretiennent des liens plus étroits avec la Chine, ont toutefois refusé les récentes escales des garde-côtes américains.

M. Willmann a indiqué que les garde-côtes américains attendaient une autorisation diplomatique pour entrer au Vanuatu, après avoir été dans l'impossibilité de s'y ravitailler en janvier lors d'une patrouille de pêche illégale.

La marine chinoise s'est rendue au Vanuatu en avril pour y livrer des secours.

Les États-Unis sont en train d'établir une ambassade au Vanuatu, après avoir récemment ouvert une mission aux Îles Salomon, qui ont conclu l'année dernière un pacte de sécurité avec la Chine qui a alarmé Washington et ses alliés.

M. Austin devrait rencontrer M. Marape jeudi pour discuter des prochaines étapes de l'accord sur l'application de la loi et d'un accord de défense distinct.

M. Marape a déclaré au Parlement que l'accord de défense permettait aux États-Unis de remettre en état et de développer les ports et les aéroports de la PNG à des fins civiles et militaires.