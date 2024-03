Le président russe Vladimir Poutine se rendra en Chine en mai pour s'entretenir avec Xi Jinping, ce qui pourrait être le premier voyage à l'étranger du chef du Kremlin dans le cadre de son nouveau mandat présidentiel, selon cinq sources au fait du dossier.

Lundi, les gouvernements occidentaux ont condamné la réélection de M. Poutine, la qualifiant d'injuste et d'antidémocratique. Mais la Chine, l'Inde et la Corée du Nord ont félicité le dirigeant chevronné pour avoir prolongé son règne de six années supplémentaires, soulignant ainsi les lignes de fracture géopolitiques qui se sont élargies depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

"M. Poutine se rendra en Chine", a déclaré à Reuters l'une des sources, qui s'est exprimée sous le couvert de l'anonymat. Ces informations ont été confirmées indépendamment par quatre autres sources, qui ont également parlé sous le couvert de l'anonymat.

Une autre source a déclaré que le voyage de M. Poutine en Chine aurait probablement lieu au cours de la seconde moitié du mois de mai. Deux autres sources ont indiqué que la visite de M. Poutine aurait lieu avant le voyage prévu de M. Xi en Europe.

Le Kremlin s'est refusé à tout commentaire. Le ministère chinois des affaires étrangères n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La Chine a renforcé ses liens commerciaux et militaires avec la Russie ces dernières années, alors que les États-Unis et leurs alliés imposaient des sanctions contre les deux pays, en particulier contre Moscou pour l'invasion de l'Ukraine. Les deux pays ont déclaré un partenariat "sans limites" en février 2022, lorsque M. Poutine s'est rendu à Pékin quelques jours avant l'invasion.

Des diplomates et des observateurs étrangers ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que M. Poutine fasse de la Chine sa première étape après sa réélection. L'investiture officielle de M. Poutine à la présidence devrait avoir lieu aux alentours du 7 mai.

Dimanche, M. Poutine a déclaré aux journalistes que la Russie et la Chine partageaient la même vision du monde, qu'elles entretenaient des relations solides en partie grâce aux bonnes relations personnelles entre M. Poutine et M. Xi et que Moscou et Pékin développeraient encore leurs liens dans les années à venir.

M. Xi s'est rendu en Russie lors de son premier voyage à l'étranger après la pandémie en mars de l'année dernière, peu après avoir entamé son troisième mandat en tant que président chinois, qui constitue un précédent.

Les deux dirigeants ont souvent vanté leur étroite amitié personnelle et se sont rencontrés plus de 40 fois, la dernière fois en octobre, lorsque M. Poutine était l'invité d'honneur du sommet "Belt and Road" organisé par la Chine à Pékin.

Les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie ont atteint 218,2 milliards de dollars de janvier à novembre, selon les données des douanes chinoises, dépassant l'objectif de porter les échanges bilatéraux à plus de 200 milliards de dollars d'ici 2024 fixé par les deux pays.

Lors d'un appel téléphonique avec M. Poutine le mois dernier, M. Xi a déclaré que les deux parties devaient résolument s'opposer à l'ingérence de forces extérieures dans les affaires intérieures, notamment les États-Unis.

Le vice-ministre chinois des affaires étrangères, Sun Weidong, a déclaré que les relations bilatérales étaient "les meilleures de l'histoire" lors de sa rencontre avec son homologue russe à Moscou le mois dernier, selon un communiqué du ministère chinois des affaires étrangères.

La Chine envisage de participer à une conférence de paix visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, qui sera organisée par la Suisse neutre dans les mois à venir, a déclaré lundi son ambassadeur à Berne aux médias locaux.

Pékin a lancé l'année dernière un plan de "paix" en 12 points pour l'Ukraine, mais n'a pas encore pris de mesures significatives pour résoudre le conflit, hormis sa participation aux pourparlers de paix menés par l'Occident à Djeddah l'été dernier.

L'envoyé spécial de la Chine pour les affaires eurasiennes, Li Hui, a rencontré des responsables dans cinq capitales européennes, dont Moscou et Kiev, au début du mois.