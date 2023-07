La Thaïlande s'apprête à tenir lundi sa première session parlementaire après les élections générales du 14 mai, mais il est loin d'être certain qui deviendra premier ministre et formera le nouveau gouvernement.

QUE SE PASSE-T-IL LORS DE CETTE SESSION ?

Le roi Maha Vajiralongkorn ouvrira lundi la nouvelle Chambre des représentants, qui compte 500 membres, et commencera mardi à élire un président.

Une fois cette décision prise, une date sera fixée pour convoquer une session conjointe de la chambre basse et de la chambre haute de 250 sièges, le Sénat, afin de voter pour un premier ministre, ce qui devrait avoir lieu autour du 13 juillet. Une fois le premier ministre choisi, un gouvernement pourra être formé, probablement au début du mois d'août.

À QUOI RESSEMBLE LA CHAMBRE BASSE ?

Les partis d'opposition Move Forward et Pheu Thai ont remporté respectivement 151 et 141 sièges en battant leurs rivaux conservateurs alliés aux militaires royalistes après neuf ans de gouvernement dirigé par les mêmes généraux qui ont pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 2014.

Le parti progressiste Move Forward et le parti populiste Pheu Thai visent à former un gouvernement de coalition avec six petits partis et disposent collectivement de 312 des 500 sièges de la Chambre.

En dehors de l'alliance, on trouve Bhumjaithai avec 71 sièges, le Parti démocrate avec 25, et les partis Palang Pracharat et United Thai Nation, soutenus par les militaires, avec 40 et 36 sièges respectivement.

Il n'a pas encore été annoncé qu'ils tenteraient de former un gouvernement minoritaire.

LA MAJORITÉ DE L'ALLIANCE GARANTIT-ELLE LA FORMATION D'UN GOUVERNEMENT ?

Non. Cette majorité ne concerne que la chambre basse. Le candidat au poste de premier ministre doit obtenir la majorité lors d'un vote conjoint des deux chambres.

Les partis ne sont pas représentés au Sénat, qui a été nommé sous le régime militaire. Jusqu'à présent, les sénateurs ont largement voté dans le sens des intérêts militaires et conservateurs, notamment en soutenant le chef du coup d'État, Prayuth Chan-ocha, pour qu'il reste premier ministre après les élections de 2019.

COMMENT FONCTIONNE LE VOTE DES P.M. ?

Un candidat a besoin de 376 voix sur les 750 membres des deux chambres pour devenir premier ministre. Si aucun candidat n'atteint ce seuil, d'autres candidats peuvent être proposés et les législateurs continueront à organiser des votes jusqu'à ce que l'un d'entre eux atteigne ce seuil.

L'alliance des huit partis soutient le leader de Move Forward, Pita Limjaroenrat, 42 ans, diplômé de Harvard et ancien dirigeant de l'application de transport et de livraison Grab.

PITA OBTIENDRA-T-IL LES VOIX NÉCESSAIRES ?

L'alliance de Pita dispose de 312 sièges, il lui faut donc 64 voix parmi les autres partis ou parmi les sénateurs.

Cependant, le programme anti-establishment de son parti, qui comprend des réformes d'institutions telles que l'armée et la loi qui criminalise les insultes royales, pourrait être trop important pour de nombreux sénateurs. S'ils votent en bloc - comme ils l'ont fait en 2019 - Pita pourrait ne pas être à la hauteur.

De nombreux sénateurs ont déclaré qu'ils voteraient de manière indépendante et Pita a déclaré qu'il avait obtenu "suffisamment" de soutien du Sénat. Mais le résultat est loin d'être certain.

Pita pourrait également avoir du mal à obtenir le soutien de partis extérieurs à l'alliance, dont certains sont en profond désaccord avec la position de Move Forward sur la loi sur la lèse-majesté.

ET SI PITA ÉCHOUE ?

Move Forward a peut-être fait un mauvais calcul avant les élections en désignant Pita comme son seul candidat au poste de premier ministre. Bien qu'il puisse être à nouveau nommé, le Pheu Thai, un poids lourd politique, pourrait saisir l'occasion pour nommer l'un de ses propres candidats pré-déclarés au poste de premier ministre, ce qui pourrait modifier de manière significative la dynamique de la coalition.

Il pourrait s'agir du magnat de l'immobilier Srettha Thavisin, 60 ans, ou de Paetongtarn Shinawatra, 36 ans, dont le père Thaksin et la tante Yingluck sont tous deux d'anciens premiers ministres en exil dont les gouvernements ont été renversés par l'armée.

Bien qu'influente, la famille milliardaire Shinawatra reste un facteur de division. Le nouveau venu en politique, Srettha, pourrait être une figure plus acceptable pour les sénateurs et les partis rivaux.

UN PM DE NON-ALLIANCE EST-IL POSSIBLE ?

En cas d'impasse, cela n'est pas exclu. L'ancien chef de l'armée royaliste Prawit Wongsuwan, qui a participé aux deux derniers coups d'État, se présente ironiquement comme une figure unificatrice capable de combler les fossés politiques.

Artisan notoire des tractations, Prawit, 77 ans, du parti Palang Pracharat, a des relations et de l'influence au sein de l'establishment, du Sénat et des partis conservateurs. S'il parvient à conclure un accord avec certains partis de l'alliance, il pourrait être en mesure de rassembler suffisamment de voix.