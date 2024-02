Près de 8 000 médecins en formation ont débrayé en Corée du Sud pour protester contre un plan gouvernemental visant à admettre davantage d'étudiants dans les écoles de médecine, et on s'attend à ce que d'autres les rejoignent.

Les médecins en formation estiment que le gouvernement doit d'abord s'occuper des salaires et des conditions de travail avant d'augmenter le nombre de médecins, alors que les autorités affirment que davantage de personnel est nécessaire pour développer les services de santé dans les zones reculées et répondre à la demande croissante de l'une des sociétés dont le vieillissement est le plus rapide au monde.

POURQUOI LES MÉDECINS EN FORMATION PRENNENT-ILS DES MESURES AUSSI RADICALES ?

Les internes en médecine et les médecins résidents affirment qu'ils sont sous-payés et surchargés de travail et que leur protestation montre que le système est défaillant, car leur absence entraîne l'annulation d'interventions chirurgicales et le refoulement de patients dans les services d'urgence.

Les actions syndicales menées par les médecins en formation ont été efficaces par le passé, en grande partie parce qu'ils représentent au moins 40 % du personnel de certains grands hôpitaux de Séoul.

Les stagiaires travaillent généralement 80 à 100 heures, cinq jours par semaine, ou jusqu'à 20 heures par jour, des conditions qui, selon eux, doivent être réglées en embauchant plus de personnel senior, et non en augmentant le nombre de stagiaires.

Jeong Hyung-jun, médecin et directeur politique du groupe de défense de la santé publique, la Fédération coréenne des groupes d'activistes médicaux, explique que les jeunes médecins s'inquiètent également de l'augmentation du nombre d'étudiants en médecine, car elle se traduira par une concurrence accrue dans un secteur déjà en proie à la férocité.

"La concurrence est déjà si féroce lorsqu'ils entrent à l'école de médecine", a-t-il déclaré.

QUE CONTIENT LE PLAN DU GOUVERNEMENT ?

Le plan, annoncé en février, augmentera de 2 000 le nombre d'étudiants admis dans les facultés de médecine à partir de l'année universitaire 2025, ce qui portera le total à 5 000 contre 3 000 actuellement.

Le ministère de la santé explique que cette augmentation vise à combler une pénurie de 15 000 médecins prévue d'ici 2035, une estimation basée sur le fait que la Corée du Sud est l'une des sociétés dont le vieillissement est le plus rapide au monde et que la demande de services médicaux, en particulier de la part des personnes âgées, continuera d'augmenter.

La communauté médicale vieillit également et davantage de médecins devraient prendre leur retraite.

Le plan gouvernemental prévoit également d'augmenter les investissements et les salaires des médecins dans les zones régionales et rurales afin d'y maintenir les services de santé essentiels.

Le gouvernement a déjà augmenté les honoraires des médecins dans les services essentiels tels que la pédiatrie, l'obstétrique et la médecine d'urgence depuis l'année dernière et injectera plus de 10 000 milliards de wons (7,48 milliards de dollars) pour augmenter encore ces honoraires, a déclaré le Premier ministre Han Duck-soo.

Le gouvernement estime que les médecins exerçant dans des disciplines essentielles font plus souvent l'objet de poursuites pour faute professionnelle et de poursuites judiciaires ; il prévoit donc d'introduire une nouvelle législation pour étendre la protection juridique des médecins.

QUEL EST LE RATIO MÉDECIN/PATIENT ?

Avec 2,6 médecins pour 1 000 habitants, le ratio médecin/patient de la Corée du Sud est l'un des plus faibles des pays développés, selon les dernières données de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). L'Autriche, qui occupe la première place, compte 5,5 médecins pour 1 000 habitants.

Les médecins spécialistes sud-coréens sont, en moyenne, parmi les mieux payés des pays développés, avec un revenu annuel moyen de 192 749 dollars en 2020, selon les données de l'OCDE. En revanche, les médecins généralistes sont moins bien payés.

Selon les données du ministère de la santé, les revenus des spécialistes varient considérablement en fonction de leur domaine d'activité. Les pédiatres sont les moins bien payés, avec un salaire inférieur de 57 % à la moyenne générale. Les chirurgiens plasticiens et les dermatologues exerçant en cabinet privé sont généralement mieux payés.

POURQUOI LES MÉDECINS S'OPPOSENT-ILS AU PLAN ?

La communauté médicale affirme qu'il y a déjà suffisamment de médecins et cite la disponibilité des soins de santé pour la plupart des gens comme un exemple montrant que le nombre de médecins n'est pas un problème.

Elle affirme également que le nombre de médecins que le gouvernement souhaite augmenter est arbitraire et que les autorités n'ont pas rendu publique la base de ce chiffre.

Si l'on ne s'attaque pas au problème sous-jacent de la rémunération et de la surcharge de travail, rien n'incitera le nombre accru de médecins à pratiquer une discipline essentielle, affirment-ils.

Certains analystes estiment que le nombre de médecins par habitant ne reflète pas la qualité des soins de santé. Selon eux, l'accès aux soins médicaux en Corée du Sud est l'un des meilleurs au monde.

QUELLES MESURES LES DEUX PARTIES ONT-ELLES PRISES JUSQU'À PRÉSENT ?

Le gouvernement a donné l'ordre de reprendre le travail aux médecins qui ont débrayé et s'est engagé à poursuivre en justice ceux qui ne s'y conformeraient pas.

Le gouvernement se dit ouvert au dialogue et accueille favorablement les suggestions visant à améliorer son plan, tout en ordonnant aux hôpitaux militaires et aux hôpitaux de la police de tout le pays d'accepter des patients civils.

L'intensité de l'impasse suggère que les perturbations des services médicaux pourraient durer un certain temps, voire jusqu'à un an, a déclaré Jeong, un expert dans ce domaine.

(1 $ = 1 336,7500 wons)