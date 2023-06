Un submersible emmenant des touristes dans les profondeurs de l'océan pour voir l'épave du Titanic est porté disparu depuis dimanche. Un pilote et quatre passagers sont à bord.

Voici un aperçu de la situation alors que les sauveteurs recherchent le submersible dans une zone de la taille de l'État du Connecticut, soit environ la moitié de la Belgique. Le submersible pourrait se trouver au fond de l'océan ou remonter à la surface, les touristes étant attachés à l'extérieur.

La réserve d'oxygène du navire s'épuisera tôt jeudi, selon OceanGate, la société privée qui gère l'excursion.

UN TERRAIN INHOSPITALIER

Si l'embarcation se trouve au fond de l'océan, il sera pratiquement impossible de la secourir, selon les experts. L'épave du Titanic se trouve à 2,5 miles sous la surface. Le submersible a perdu le contact à mi-parcours de sa plongée. "Il fait nuit noire en bas. Il fait un froid glacial. Le fond marin est constitué de boue et il est ondulé. Vous ne pouvez pas voir votre main devant votre visage", a déclaré Tim Maltin, un expert du naufrage et de l'épave du Titanic.

L'EMBARQUER ?

Si le submersible se trouve au fond de l'océan, les experts estiment qu'un sauvetage de sous-marin à sous-marin est peu probable. Il n'existe qu'une poignée de submersibles capables d'atteindre les profondeurs de l'épave du Titanic. Même s'ils pouvaient l'atteindre, les submersibles n'ont pas la puissance nécessaire pour remorquer le navire disparu jusqu'à la surface. S'il se trouve au fond de l'océan, le nombre d'inconnues est énorme. "Nous en savons plus sur la surface de la lune que sur le fond de l'océan, parce que nous ne l'avons tout simplement pas étudiée", a déclaré Jamie Pringle, géoscientifique à l'université de Keele, en Grande-Bretagne.

LE TROUVER À LA SURFACE

Si le navire flotte à la surface de l'océan, le retrouver sera une véritable gageure, selon les experts. Le navire de la taille d'une camionnette sera encore plus difficile à repérer s'il est partiellement immergé. Il se trouve loin dans l'océan, et le déplacement de navires et d'équipements vers la vaste zone de recherche prend du temps.