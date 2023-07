Un soldat américain faisant l'objet de mesures disciplinaires a traversé la Corée du Nord mardi et serait détenu par les autorités nord-coréennes, ont déclaré des responsables américains, créant un nouveau casse-tête pour Washington dans ses relations avec l'État doté de l'arme nucléaire.

Voici d'autres Américains détenus dans le passé par la Corée du Nord. La plupart d'entre eux ont été condamnés à des années de travaux forcés, mais ont été libérés à l'issue de négociations diplomatiques de haut niveau. Deux d'entre eux sont morts peu après leur libération.

- Le dernier Américain détenu par la Corée du Nord est Bruce Byron Lowrance, qui a été arrêté après être entré en Chine en octobre 2018. Il a été expulsé environ un mois plus tard après avoir déclaré à ses ravisseurs, selon les médias nord-coréens, qu'il avait été "manipulé par la CIA." La résolution relativement rapide a suivi un sommet sans précédent entre le président de l'époque, Donald Trump, et le dirigeant nord-coréen, Kim Jong Un, bien qu'au moment de la détention de Lowrance, les pourparlers étaient au point mort.

- Le département d'État américain a interdit aux Américains de se rendre en Corée du Nord après la détention d'Otto Warmbier, un étudiant américain, lors d'une visite dans le pays en 2015. Il a été condamné en 2016 à 15 ans de travaux forcés pour avoir tenté de voler un objet portant un slogan de propagande. Il est décédé en 2017, à l'âge de 22 ans, quelques jours après son retour aux États-Unis, dans le coma, en compagnie de l'envoyé du département d'État américain Joseph Yun. Les parents de Warmbier ont poursuivi la Corée du Nord pour sa mort, qui, selon un médecin légiste de l'Ohio, a été causée par un manque d'oxygène et de sang dans le cerveau. Un tribunal américain a ordonné à Pyongyang de verser 501 millions de dollars de dommages et intérêts pour la torture et la mort du jeune homme.

- En 2018, trois Américains détenus en Corée du Nord ont été libérés après que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo se soit rendu à Pyongyang pour rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim pendant une période de diplomatie nucléaire. Il s'agit du missionnaire américano-coréen Kim Dong-chul, qui avait été arrêté en 2015 et condamné à dix ans de travaux forcés, et de deux enseignants de l'Université des sciences et technologies de Pyongyang, financée par des fonds étrangers, arrêtés en 2017, Kim Sang-duk, ou Tony Kim, et Kim Hak-song.

- Euna Lee et Laura Ling, du média américain Current TV, ont été arrêtées en 2009 le long de la frontière entre la Corée du Nord et la Chine alors qu'elles réalisaient un reportage sur la traite des êtres humains. Elles ont été accusées par Pyongyang d'être entrées illégalement en Corée du Nord avec des intentions "hostiles" et condamnées à 12 ans de travaux forcés. Ils ont été libérés en août 2009 après que l'ancien président Bill Clinton se soit rendu à Pyongyang pour obtenir leur retour.

Kenneth Bae, un missionnaire américano-coréen, est rentré aux États-Unis en novembre 2014 après avoir été emprisonné en Corée du Nord pendant deux ans. La Corée du Nord l'a reconnu coupable d'avoir tenté de renverser l'État et l'a condamné à 15 ans de travaux forcés.

- Matthew Todd Miller a été libéré en même temps que Bae, après avoir été détenu depuis avril 2014. Il aurait été jugé pour espionnage et purgeait une peine de six ans de travaux forcés. Il s'était rendu en Corée du Nord avec un visa de touriste que, selon les médias d'État, il avait déchiré en demandant à Pyongyang de lui accorder l'asile.

- Robert Park, un militant chrétien des droits de l'homme qui tente d'attirer l'attention du monde entier sur les souffrances du peuple nord-coréen, a été arrêté après être entré dans le pays en 2009. Il a été libéré en 2010. Les médias nord-coréens ont déclaré que M. Park avait avoué être entré illégalement dans le pays et qu'il avait changé d'avis sur la Corée du Nord après y avoir été traité avec gentillesse.

- Aijalon Mahli Gomes, alors âgé de 30 ans et originaire de Boston, travaillait comme professeur d'anglais en Corée du Sud. Il a été arrêté en 2010 pour être entré illégalement en Corée du Nord depuis la Chine. Il a été condamné à huit ans de travaux forcés et libéré au bout de huit mois lorsque l'ancien président américain Jimmy Carter est allé le chercher. La famille de Gomes a décrit sa captivité comme "une période longue, sombre et difficile".

- En 1996, Evan Hunziker, alors âgé de 26 ans, a été détenu pendant trois mois en Corée du Nord pour espionnage. Après avoir été appréhendé par des fermiers nord-coréens, Hunziker a passé un mois dans un centre de détention près de la frontière avant d'être transféré dans un hôtel de Pyongyang. Bill Richardson, alors représentant des États-Unis, a obtenu sa libération en novembre 1996. Hunziker s'est suicidé environ un mois plus tard.

- En 1994, Thomas Hubbard, alors secrétaire d'État adjoint des États-Unis, s'est rendu à Pyongyang et a négocié avec succès la libération de Bobby Hall, un pilote d'hélicoptère américain abattu alors qu'il s'était égaré à la frontière avec la Corée du Sud.