Familles et sauveteurs à la recherche des victimes de l'accident ferroviaire le plus grave qu'ait connu l'Inde depuis des décennies

Aujourd'hui à 10:12 Partager

Les sauveteurs et les familles ont cherché dimanche dans les wagons mutilés d'autres victimes de l'accident ferroviaire le plus grave qu'ait connu l'Inde depuis plus de vingt ans, un défaut de signalisation apparaissant comme la cause probable.

Au moins 288 personnes ont été tuées vendredi lorsqu'un train de passagers est sorti des rails et en a percuté un autre près du district de Balasore, dans l'État d'Odisha, dans l'est du pays. Cinq autres corps ont été transportés dans une école utilisée comme morgue près du lieu de l'accident tôt dimanche. "Nous ne savons pas combien de corps viendront s'ajouter", a déclaré un agent de santé. Les chemins de fer indiens affirment transporter plus de 13 millions de personnes chaque jour. Mais le monopole d'État a un bilan mitigé en matière de sécurité en raison d'une infrastructure vieillissante. Le Premier ministre Narendra Modi, qui doit se rendre aux élections l'année prochaine, s'est rendu sur les lieux samedi pour s'entretenir avec les secouristes, inspecter l'épave et rencontrer certains des quelque 1 200 blessés. La South Eastern Railway a déclaré qu'un rapport préliminaire indiquait que l'accident était dû à une défaillance des signaux. Des ouvriers équipés d'engins lourds déblayaient les voies endommagées, les trains accidentés et les câbles électriques, sous le regard de parents désemparés. "La police nous a appelés et nous a demandé de venir", a déclaré Baisakhi Dhar, originaire du Bengale occidental, à la recherche de son mari Nikhil Dhar. Elle a précisé que les bagages et le téléphone portable de son mari avaient été retrouvés, mais qu'elle ne disposait d'aucune information sur l'endroit où il se trouvait. Plus de 1 000 personnes participent aux opérations de sauvetage, a indiqué le ministère des chemins de fer sur Twitter. "L'objectif est d'achever l'ensemble des travaux de restauration d'ici mercredi matin et de rétablir le fonctionnement des voies", a déclaré le ministre des Chemins de fer, Ashwini Vaishnaw. Dans un centre d'affaires où les corps sont emmenés pour identification, des dizaines de parents attendaient, beaucoup pleurant et serrant des cartes d'identité et des photos de leurs proches disparus. Les familles des personnes décédées recevront une indemnisation d'un million de roupies (12 000 dollars), tandis que les blessés graves recevront 200 000 roupies et 50 000 roupies pour les blessures légères, a déclaré M. Vaishnaw samedi. Le président américain Joe Biden, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le président français Emmanuel Macron ont exprimé leurs condoléances.