Gong Li, l'un des meilleurs acteurs chinois, a déclaré mercredi à Reuters que le récent succès de Michelle Yeoh aux Oscars et aux Golden Globes était particulièrement encourageant pour les acteurs asiatiques.

"Depuis le début de l'épidémie jusqu'à aujourd'hui, l'industrie cinématographique n'a pas été aussi dynamique qu'avant, et son prix est donc un encouragement", a déclaré Gong Li.

Yeoh, qui est malaisienne, a remporté le prix de la meilleure actrice lors des deux cérémonies de remise des prix l'année dernière pour son rôle dans l'aventure multiverselle "Everything Everywhere All at Once".

"C'était vraiment un voyage très spécial, et très long", a déclaré Mme Gong. "Félicitations à elle, car j'y vois aussi un encouragement pour les autres acteurs asiatiques à entrer dans le monde.

Gong, qui s'est fait connaître en tant que star de films chinois luxuriants tels que "Le Sorgho rouge" en 1988 et "Adieu ma concubine" en 1993, avant d'être plus largement reconnue dans des films hollywoodiens tels que "Mémoires d'une geisha" en 2005, était de retour sur le tapis rouge du Festival de Cannes cette semaine après avoir été en lockdown pandémique au cours des trois dernières années.

"Tout d'abord, tout le monde doit vraiment sortir, sortir, sortir de chez soi et aller à l'étranger pour voir le monde, pour revenir à la situation d'avant", a déclaré Mme Gong, qui vient à Cannes depuis plus de vingt ans et qui a fait partie du jury de la Palme d'or en 1997.

À la fin de l'année dernière, la Chine a baissé sa politique stricte de zéro COVID, qui fermait ses frontières à la plupart des voyages internationaux.