HSBC Holdings a annoncé mardi une hausse de 235 % de son bénéfice au premier semestre, grâce à la hausse des taux d'intérêt dans le monde entier et aux effets positifs de la vente prévue de son unité française.

La plus grande banque d'Europe, avec une valeur de marché de 162 milliards de dollars, a enregistré un bénéfice avant impôts de 21,7 milliards de dollars pour les six premiers mois de l'année, contre 9,2 milliards de dollars un an plus tôt.

Les résultats ont été meilleurs que l'estimation moyenne de 20,9 milliards de dollars des courtiers compilée par HSBC.

La banque londonienne a annoncé, en même temps que les résultats, le deuxième d'un nouveau cycle de rachats d'actions, d'un montant maximal de 2 milliards de dollars, qui commence immédiatement. (Reportage de Selena Li et Lawrence White ; Rédaction d'Edmund Klamann)