Les exportations de la Corée du Sud ont baissé pour un huitième mois consécutif en mai en termes annuels, selon des données publiées jeudi, mais moins que prévu.

Les ventes à l'étranger de la quatrième économie d'Asie ont chuté de 15,2% en glissement annuel pour atteindre 52,24 milliards de dollars en mai, selon les données du ministère du Commerce, contre une baisse de 14,3% en avril et une baisse de 16,8% prévue dans une enquête Reuters.

Il s'agit de la plus longue série de pertes en glissement annuel depuis janvier 2020.

Les importations ont chuté de 14,0% à 54,34 milliards de dollars en mai, plus rapidement que la baisse de 13,3% observée en avril et la plus rapide depuis août 2020. Les économistes s'attendaient à une baisse de 14,5 % dans l'enquête.

En conséquence, le pays a affiché un déficit commercial de 2,10 milliards de dollars en mai, le 15e mois consécutif où l'économie dépendante des exportations a souffert d'un déficit commercial.

