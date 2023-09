Le gestionnaire d'actifs mondial IFM Investors, détenu par un groupe de régimes de retraite australiens, a déclaré lundi qu'il avait nommé Maria Nazarova-Doyle au poste nouvellement créé de responsable de l'investissement durable.

Mme Nazarova-Doyle dirigera l'équipe d'investissement durable de l'IFM et se concentrera sur la mise en œuvre et l'évaluation de diverses initiatives de durabilité dans le portefeuille du groupe, a indiqué l'IFM dans un communiqué.

Auparavant, Mme Nazarova-Doyle était responsable des investissements responsables et de l'intendance chez l'investisseur britannique Scottish Widows. Elle a également occupé des postes chez JLT Employee Benefits et chez le consultant Mercer.

Le spécialiste des marchés privés IFM, qui gère environ 117 milliards de livres (147,02 milliards de dollars) d'actifs, a déclaré que Mme Nazarova-Doyle rendrait compte au directeur de la stratégie, Luba Nikulina, et qu'elle serait basée à Londres.

"Maria rejoint l'IFM à un moment crucial de l'adoption par notre industrie de processus d'investissement plus durables, alors que les clients continuent de porter leur attention sur les opportunités et les défis liés à des questions telles que le changement climatique et la sécurité énergétique", a déclaré Mme Nikulina.

Parmi les opérations récentes de l'IFM, citons l'acquisition en janvier d'une participation majoritaire dans GreenGasUSA, qui capte, purifie et transporte du biogaz, ainsi qu'un investissement de 50 millions de dollars dans la société immobilière durable Smart Urban Properties Australia.

