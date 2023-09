La Commission européenne a ouvert une enquête mercredi pour déterminer s'il y a lieu d'imposer des droits de douane punitifs afin de protéger les constructeurs automobiles de l'Union européenne contre les importations de véhicules électriques chinois qui, selon elle, bénéficient de subventions publiques excessives.

PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE URSULA VON DER LEYEN

"Les marchés mondiaux sont aujourd'hui inondés de voitures électriques moins chères. Et leur prix est maintenu artificiellement bas par d'énormes subventions publiques.

"Je suis donc en mesure d'annoncer aujourd'hui que la Commission lance une enquête antisubventions sur les véhicules électriques en provenance de Chine. L'Europe est ouverte à la concurrence. Nous ne voulons pas d'un nivellement par le bas.

MINISTRE BRITANNIQUE DU COMMERCE KEMI BADENOCH

"Je pense que cela ne fait que souligner les difficultés que tous les pays rencontrent dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques. Pour l'heure, nous devons veiller à ce que notre industrie automobile survive et prospère."

MATTEO SALVINI, MINISTRE ITALIEN DES TRANSPORTS

"La Ligue (parti) dénonce ce risque depuis des années, l'Europe ne se réveille que maintenant : étaient-ils distraits, incompétents ou complices ?"

ASSOCIATION ALLEMANDE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE (VDA)

"La VDA s'engage en faveur d'un commerce libre, équitable et fondé sur des règles, tant pour les exportations que pour les importations en provenance de pays tiers [...]. Les dommages doivent être quantifiables et l'intérêt de la communauté doit être pris en compte. Les éventuelles réactions négatives de la Chine doivent également être prises en compte.

"Une chose est claire : une enquête antisubventions ne permettra pas à elle seule de résoudre les problèmes de compétitivité du paysage européen. Les décideurs politiques à Bruxelles et à Berlin doivent créer les conditions-cadres nécessaires à la réussite de la transformation.

SIGRID DE VRIES, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES EUROPÉENS (ACEA)

"Nous allons maintenant étudier les détails et sommes prêts à participer à l'enquête en tant que partie intéressée.

"L'avantage apparent de la Chine et ses importations compétitives en termes de coûts ont déjà un impact sur la part de marché domestique des constructeurs automobiles européens, avec une augmentation massive des importations de véhicules électriques au cours des dernières années. Parallèlement, la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA) change également la donne dans la chaîne de valeur des véhicules électriques.

"L'annonce de Mme Von der Leyen est un signal positif indiquant que la Commission européenne reconnaît la situation de plus en plus asymétrique à laquelle notre industrie est confrontée et qu'elle se penche de toute urgence sur les distorsions de concurrence dans notre secteur.

ROCKY MOUNTAIN INSTITUTE SENIOR PRINCIPAL, KINGSMILL BOND

"Le gouvernement chinois a simplement mis fin aux subventions et, contrairement à la perception populaire de ce que cela signifiait, les prix ont chuté. Si les produits sont moins chers en Chine, c'est parce qu'elle est l'atelier du monde et qu'elle mène une politique appropriée depuis 20 ans.

"Ils essaient de construire cette industrie depuis très longtemps. Bien sûr, il a fallu des subventions pour démarrer, une réflexion commune de la part du gouvernement et beaucoup de subventions au début".

STUART COLE, MACROÉCONOMISTE EN CHEF D'EQUITI CAPITAL

"L'UE s'inquiète de la capacité de son propre secteur des VE à être compétitif sur la scène mondiale (elle est également confrontée à la législation américaine sur l'IRA) et cette décision est donc un moyen d'essayer de mettre les choses sur un pied d'égalité avec au moins l'un des principaux producteurs de VE.

AJ BELL CHEF DE L'ANALYSE FINANCIÈRE, DANNI HEWSON

"Les relations entre la Chine et l'Occident étant de plus en plus tendues, personne ne serait surpris de voir les constructeurs chinois de VE frappés par des droits de douane afin de maintenir le prix de leurs véhicules au même niveau que ceux qui sortent des chaînes de production de l'UE.

"La bataille pour la prochaine génération de technologies, qu'il s'agisse des véhicules électriques, des puces d'intelligence artificielle ou des énergies renouvelables, se déroule dans une arène où la concurrence est féroce.