23 août (Reuters) - Au moins 17 ouvriers sont morts et plusieurs autres pourraient être coincés sous des décombres après l'effondrement mercredi d'un pont ferroviaire en construction dans l'État du Mizoram, dans le nord-est de l'Inde, ont indiqué les autorités.

L'incident s'est produit à Sairang, une ville située à environ 20 kilomètres de Aizwal, la capitale de l'État, a déclaré Pu Zoramthanga, le ministre en charge du Mizoram, sur la plateforme de messagerie X (ex-Twitter).

Les médias locaux rapportent qu'environ 35 à 40 travailleurs se trouvaient sur le site lorsque l'incident s'est produit.

"Les opérations de sauvetage sont en cours et toute l'aide possible est apportée aux personnes touchées", a déclaré le Premier ministre indien Narendra Modi sur la plateforme de messagerie X.

L'Inde a déjà connu ce type d'accident. En octobre dernier, un pont suspendu datant de l'époque coloniale s'est effondré à Morbi, dans l'État occidental du Gujarat, faisant 135 morts.

En juin, un pont suspendu en cours de construction dans l'État le plus pauvre du pays, le Bihar, s'est effondré, faisant un mort. (Reportage de Sakshi Dayal à New Delhi et Shivani Tanna à Bangalore ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)