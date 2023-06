par Jatindra Dash

BAHANAGA, Inde, 4 juin (Reuters) - Les sauveteurs et des proches continuaient de chercher dimanche des passagers disparus lors de la catastrophe ferroviaire la plus grave qu'ait connu l'Inde depuis plus de vingt ans, qui serait liée à un défaut de signalisation.

Au moins 275 personnes ont péri vendredi après que le Coromandel Express est entré en collision avec un autre train de passagers à proximité du district de Balasore, dans l'État d'Odisha, dans l'est du pays, provoquant un enchevêtrement de wagons.

Un bilan antérieur, estimé à 288 morts, a été revu à la baisse dimanche car des corps auraient été comptés deux fois, a déclaré le secrétaire en chef de l'Etat d'Odisha, Pradeep Jena, cité par l'agence de presse ANI.

Cinq autres corps ont été transportés dans une école qui faisait usage de morgue près du lieu de l'accident tôt dimanche.

"Nous ne savons pas combien de corps viendront s'ajouter", a déclaré un agent de santé.

Selon les Chemins de fer indiens, le réseau du pays, monopole d'Etat, transporte de plus de 13 millions de personnes chaque jour. Les infrastructures sont cependant vétustes et présentent un bilan mitigé en matière de sécurité.

Le Premier ministre Narendra Modi s'est rendu sur les lieux samedi pour parler aux secouristes et rencontrer certains des quelque 1.200 blessés. Les prochaines élections générales en Inde se dérouleront en 2024.

L'accident serait dû à un défaut de signalisation, selon un rapport préliminaire de la compagnie ferroviaire indienne South Eastern Railway.

Un des trains aurait quitté la voie principale pour s'engager sur une voie secondaire avant de heurter un train de marchandises à l'arrêt, ce qui a entraîné son déraillement et la collision avec un troisième train, a expliqué un responsable des chemins de fer qui n'a pas souhaité être identifié.

Les trains de passagers circulaient à une vitesse proche de 130 km/h, a précisé ce responsable.

Plus de 1.000 personnes participent aux opérations de sauvetage, a indiqué le ministère des Chemins de fer sur Twitter.

"L'objectif est d'achever l'ensemble des travaux de restauration d'ici mercredi matin et de rétablir le fonctionnement des voies", a déclaré le ministre des Chemins de fer, Ashwini Vaishnaw.

Les familles des personnes décédées recevront un million de roupies (12.000 dollars ou 11.187 euros), tandis que les blessés graves percevront 200.000 roupies et les personnes souffrant de blessures légères 50.000 roupies, a déclaré le ministre des Chemins de fer, Ashwini Vaishnaw. Certaines autorités locales ont également annoncé leur intention de verser des indemnités aux victimes de la catastrophe.

(Reportage Jathindra Dash ; avec la contribution de Jayshree Upadhyay ; rédigé par Ira Dugal ; version française Kate Entringer)