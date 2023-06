par Abinaya V et Jatindra Dash

BHUBANESWAR, Inde, 3 juin (Reuters) - Au moins 288 personnes ont été tuées et plus de 850 autres blessées vendredi dans une collision entre deux trains de passagers dans l'est de l'Inde, ont annoncé des responsables, l'un des pires accidents ferroviaires survenu dans le pays depuis des années.

Le secrétaire en chef de l'Etat d'Odisha, Pradeep Jena, a déclaré sur Twitter que plus de 200 ambulances avaient été envoyées sur les lieux et que près de 180 médecins avaient été mobilisés.

Des équipes de secours ainsi que plusieurs équipes de la National Disaster Response Force (NDRF), chargée de la gestion des catastrophes, sont déployées sur place.

La catastrophe s'est produite vers 19h00 heure locale (13h30 GMT), lorsque le Coromandel Express, qui relie Calcutta et Chennai (ex-Madras), est entré en collision avec un autre train de passagers, le Howrah Superfast Express, qui relie Bangalore à Howrah, ont déclaré des responsables des chemins de fer.

Le ministère des Chemins de fer a annoncé qu'il avait ouvert une enquête sur les circonstances de l'incident.

Certains médias ont rapporté qu'un train de marchandises était également impliqué dans l'incident. Les autorités des chemins de fer n'ont pas fait de commentaire.

L'Etat d'Odisha a déclaré samedi une journée de deuil.

Un accident ferroviaire avait fait près de 800 victimes en 1981 lorsqu'un train avait déraillé alors qu'il circulait sur un pont, tombant dans une rivière de l'Etat du Bihar.

(Reportage Abinaya Vijayaraghavan et Akriti Sharma, Jatindra Dash et Subrata Nag; version française Camille Raynaud)