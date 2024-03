Inondations et glissements de terrain : 26 morts en Indonésie, au moins six disparus

Des inondations et des glissements de terrain dans la province indonésienne de Sumatra Ouest ont tué 26 personnes et au moins six sont portées disparues, ont annoncé les autorités lundi.

Des ponts, des écoles, 113 hectares de terres agricoles et près de 700 maisons ont été endommagés par les pluies torrentielles qui se sont abattues depuis jeudi, selon l'agence nationale de prévention des catastrophes (BNPB). Des images de la région touchée montrent des maisons et des magasins endommagés par l'inondation, ainsi que des tronçons de route boueuse qui se sont effondrés dans une rivière adjacente ou qui sont jonchés d'arbres tombés. Le chef du BNPB est arrivé lundi dans la capitale provinciale de Padang pour diriger les efforts de coordination et d'évaluation ainsi que pour distribuer des fonds d'aide d'urgence. Au moins 39 000 personnes ont été touchées par les inondations et les glissements de terrain dans la région, 26 ont été tuées et 11 sont toujours portées disparues, a déclaré le BNPB dans un communiqué lundi. Abdul Malik, directeur de l'agence indonésienne de recherche et de sauvetage pour la province de Sumatra Ouest, a estimé le nombre de disparus à six et a déclaré que l'agence avait repris ses efforts lundi pour les retrouver. Cinq cents colis d'aide comprenant des tentes, des couvertures, des purificateurs d'eau, de la nourriture et des kits d'hygiène ont également été distribués, a-t-il déclaré. Alors que de nouvelles pluies sont attendues, l'agence a mis en garde contre les risques d'inondations et de glissements de terrain qui pourraient provoquer d'autres dégâts. La saison des pluies en Indonésie a commencé en janvier et l'agence météorologique BMKG prévoit un pic au premier trimestre, en particulier sur les îles de Java et de Sumatra.