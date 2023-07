DUBAI, 8 juillet (Reuters) - Au moins un policier a été tué lors de l'attaque d'un poste de police par des hommes armés non identifiés et des kamikazes dans le sud-est de l'Iran, a rapporté la presse iranienne.

L'agence de presse officielle IRNA a cité un procureur de Zahedan, capitale de la province du Sistan-Baloutchistan, selon lequel des tirs étaient encore en cours.

Selon la télévision d'État, deux assaillants ont déclenché leurs ceintures d'explosifs à l'entrée du poste et un troisième est entré à l'intérieur. "On dit qu'un ou deux policiers sont tombés en martyrs", a déclaré un correspondant de la télévision.

Alireza Marhemati, un haut responsable de la sécurité provinciale, a nié l'implication de kamikazes. "Ils ont utilisé des grenades pour entrer et il ne s'agissait pas d'une opération suicide", a-t-il déclaré à la télévision d'État.

Le Sistan-Baloutchistan, qui borde le Pakistan et l'Afghanistan, est l'une des provinces les plus pauvres d'Iran et constitue une voie d'accès importante pour le trafic de stupéfiants. Ces dernières années, les forces de sécurité y ont provoqué de nombreuses morts.

Les groupes de défense des droits de l'homme affirment que la minorité baloutche, dont le nombre est estimé à 2 millions de personnes, est victime de discrimination et de répression depuis des décennies. (Reportage de la rédaction de Dubaï, version française Benjamin Mallet)