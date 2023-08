DUBAI, 21 août (Reuters) - La libération de cinq prisonniers américains détenus en Iran pourrait prendre jusqu'à deux mois, a annoncé lundi le ministère iranien des Affaires étrangères.

"Un délai précis a été annoncé par les autorités compétentes et il faudra deux mois au maximum pour que ce processus soit mené à bien", a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, à l'occasion d'un point presse.

L'Iran et les Etats-Unis ont conclu un accord plus tôt dans le mois qui doit voir Téhéran libérer cinq prisonniers américains en échange de la libération de détenus iraniens aux Etats-Unis et d'un dégel de fonds iraniens d'un montant de 6 milliards de dollars (5,4 milliards d'euros) bloqués en Corée du Sud.

Les fonds iraniens ont été transférés la semaine dernière vers la banque centrale suisse puis en Iran, ont rapporté lundi des médias sud-coréens.

L'Iran a accepté le mois dernier que quatre citoyens américains détenus à la prison d'Evin de Téhéran soient placés en résidence surveillée. Un cinquième citoyen américain se trouvait déjà assigné à résidence. (Reportage par le bureau de Dubaï, version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)