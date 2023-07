La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, et l'ambassadeur de Chine aux États-Unis, Xie Fang, se sont rencontrés lundi avant la visite prévue de Mme Yellen à Pékin cette semaine, selon un communiqué du département américain du Trésor.

Mme Yellen et M. Xie ont eu une "discussion franche et productive" qui a porté sur des questions mondiales et bilatérales, selon le communiqué.

M. Xie a fait part des préoccupations de la Chine sur les questions économiques et commerciales et a demandé aux États-Unis de prendre des mesures pour les résoudre, selon le média d'État CCTV.

Il a également exprimé l'espoir que les États-Unis et la Chine éliminent les interférences tout en renforçant le dialogue, selon CCTV.