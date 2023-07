Le président américain Joe Biden devrait accueillir les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud lors d'un sommet trilatéral à Camp David le mois prochain, a déclaré jeudi le co-président du groupe parlementaire américain sur la Corée.

Le député démocrate Ami Bera a déclaré à un groupe de réflexion de Washington qu'il prévoyait le sommet entre les proches alliés "dans, je suppose, deux semaines maintenant" à la retraite présidentielle américaine dans les montagnes de l'ouest du Maryland.

Les médias sud-coréens et japonais ont rapporté que la réunion se tiendrait à Camp David le 18 août. Le bureau du président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré la semaine dernière que la réunion se tiendrait en août, la date et le lieu exacts devant être annoncés prochainement.

La Maison Blanche s'est refusée à tout commentaire. Une personne au fait du dossier a déclaré à Reuters que les plans n'étaient pas encore finalisés.

Washington souhaite encourager une coopération plus étroite avec ses deux principaux alliés en Asie, dans un contexte de préoccupations communes concernant la puissance croissante de la Chine et les programmes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord.

Le Japon et la Corée du Sud s'efforcent de rétablir des liens bilatéraux tendus après des années de querelles sur des questions historiques qui ont nui à la coopération.

En mai, M. Biden a félicité M. Yoon et le Premier ministre japonais Fumio Kishida pour leur "travail courageux en vue d'améliorer leurs relations bilatérales", affirmant que le partenariat trilatéral s'en trouvait renforcé.

M. Bera a déclaré au Centre d'études stratégiques et internationales qu'il souhaitait que le sommet débouche sur des résultats concrets, notamment sur le plan économique, "que ce soit dans le domaine des semi-conducteurs, de l'énergie propre ou des véhicules électriques".

"Nous avons un peu parlé de l'exploration conjointe de la mer de Chine orientale, de ce à quoi cela pourrait ressembler", a-t-il ajouté. "Y a-t-il un moyen pour les entreprises énergétiques américaines de s'engager dans une entreprise peut-être nippo-coréenne dans la zone de développement conjoint ?

M. Bera a évoqué la coopération sur les chaînes d'approvisionnement et un accord que les États-Unis ont négocié avec le Japon sur les terres rares, essentielles pour les applications de haute technologie. "Je pense que [...] Je pense que la Corée devrait également être impliquée dans ce domaine", a-t-il déclaré.

M. Bera a déclaré qu'il s'attendait à ce que M. Yoon soulève les préoccupations de la Corée du Sud concernant la loi sur la réduction de l'inflation de M. Biden, "et peut-être verrez-vous des progrès sur ce point et des ajustements".