Le président américain Joe Biden et le Premier ministre indien Narendra Modi, en visite dans le pays, prononceront des allocutions et répondront aux questions des journalistes jeudi, à l'occasion de la visite d'État du dirigeant indien, a annoncé la Maison-Blanche.

Il est inhabituel pour M. Modi de répondre aux questions des médias, en dehors d'interviews occasionnelles. Il n'a pas donné une seule conférence de presse en Inde depuis qu'il est devenu premier ministre il y a environ neuf ans. En mai 2019, il a assisté à une conférence de presse mais n'a jamais répondu aux questions.

La Maison-Blanche a fait pression pour que M. Modi réponde aux questions des journalistes, a déclaré un haut fonctionnaire américain.

Les conférences de presse de la Maison-Blanche avec d'autres dirigeants mondiaux ont été étroitement contrôlées, les responsables américains désignant à l'avance les journalistes des médias américains et étrangers auxquels M. Biden et son invité peuvent faire appel, et le nombre de questions étant très limité.

Ses collègues démocrates font pression sur M. Biden pour qu'il aborde la question des droits de l'homme avec M. Modi, dans un contexte d'inquiétude quant au recul de la démocratie en Inde.

M. Modi s'est rendu cinq fois aux États-Unis depuis qu'il est devenu premier ministre en 2014, mais ce voyage sera le premier à bénéficier du statut diplomatique complet d'une visite d'État.