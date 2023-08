Le président américain Joe Biden ne participera probablement pas aux sommets avec les dirigeants de l'Asie du Sud-Est à Jakarta le mois prochain, ont déclaré plusieurs sources à Reuters, une absence qui soulèverait des questions sur l'engagement des États-Unis envers une région vitale dans ses efforts pour repousser l'influence croissante de la Chine.

M. Biden doit participer à un sommet du G20 les 9 et 10 septembre en Inde et a déclaré mardi qu'il prévoyait de se rendre "prochainement" au Vietnam, un important partenaire émergent de l'Asie du Sud-Est, afin de renforcer ses liens, mais sa présence aux sommets du 4 au 7 septembre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), qui compte dix pays, est fortement compromise.

Une source proche du dossier a déclaré que M. Biden ne se rendrait pas en Indonésie, et une autre a cité un ambassadeur d'un membre de l'ANASE basé à Washington qui a déclaré que l'Indonésie avait été informée lundi que M. Biden ne s'y rendrait pas. D'autres sources ont cité des responsables de la Maison Blanche qui ont déclaré que la participation de M. Biden était "improbable".

Interrogé sur l'exactitude de l'information selon laquelle M. Biden ne se rendrait pas en Indonésie, un haut fonctionnaire de la Maison-Blanche a déclaré à Reuters mardi : "Nous sommes toujours en train de travailler sur la question : "Nous sommes toujours en train de travailler sur cette question... nous aurons probablement plus à dire à ce sujet bientôt.

Les porte-parole de la Maison Blanche n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Des sources ont indiqué que le programme de M. Biden pour l'Asie n'est pas officiel tant qu'il n'a pas été annoncé et qu'il pourrait changer.

Plusieurs diplomates de l'ANASE ont déclaré qu'il serait très décevant que M. Biden ne se rende pas à Jakarta, étant donné que son administration insiste publiquement sur l'importance des liens avec la région.

Un diplomate de haut rang a rappelé que l'Indonésie avait programmé les sommets de l'ANASE, qui se tiennent normalement en novembre, pour le mois de septembre, afin de permettre à M. Biden d'y assister et de se rendre ensuite au G20.

Selon certaines sources, M. Biden devrait envoyer la vice-présidente Kamala Harris à sa place. Mme Harris, première vice-présidente américaine d'origine asiatique, a déjà mené des actions diplomatiques dans la région.

DÉCEPTION DANS LA RÉGION

M. Biden a déjà suscité la déception dans la région lorsqu'il a annulé ce qui aurait été la première visite d'un président américain en exercice en Papouasie-Nouvelle-Guinée en mai, ainsi qu'une visite ultérieure prévue en Australie, parce qu'il s'efforçait de conclure un accord avec les législateurs pour résoudre la crise du plafond de la dette américaine.

Lors d'un discours prononcé mardi soir à Washington à l'occasion d'un événement lié à l'ANASE, Jonathan Finer, conseiller adjoint de M. Biden en matière de sécurité nationale, a salué les relations entre les États-Unis et l'ANASE et a déclaré que la "centralité de l'ANASE" était au cœur de la stratégie de l'administration pour la région indo-pacifique.

Les analystes politiques ont déclaré qu'une nouvelle absence de M. Biden, qui a participé aux réunions de l'ANASE au Cambodge en novembre, remettrait en question cette caractérisation.

"Cela sera perçu comme une nouvelle déception de la part de la région", a déclaré Murray Hiebert, associé principal du programme sur l'Asie du Sud-Est au Centre d'études stratégiques et internationales de Washington.

"L'Asie du Sud-Est a été impressionnée par le fait que Washington, sous la direction de M. Biden, a intensifié son engagement envers la région", a déclaré M. Hiebert.

"Le fait qu'il ne participe pas à ce sommet alors qu'il sera déjà présent à un sommet en Inde et qu'il effectuera probablement une visite officielle au Viêt Nam incitera de nombreuses personnes dans la région à se demander si les États-Unis ne sont pas en train de retomber dans leur engagement épisodique et timide avec la région.

Ted Osius, un ancien ambassadeur américain au Vietnam qui dirige le Conseil d'affaires États-Unis-ANASE, a déclaré qu'il y aurait probablement une certaine déception si M. Biden n'était pas en mesure de se rendre à Jakarta, bien qu'il ait souligné l'augmentation "spectaculaire" de l'engagement de gouvernement à gouvernement des États-Unis avec l'ANASE sous la direction de M. Biden, un démocrate.

Les membres de l'ANASE n'ont pas apprécié que le prédécesseur républicain de M. Biden, Donald Trump, ait manqué les sommets régionaux pendant trois années consécutives, ce que les experts politiques ont considéré comme jouant en faveur de l'expansion de l'influence de la Chine dans la région.

Le prédécesseur de M. Trump, Barack Obama, a assisté à tous les sommets États-Unis-ASEAN et Asie de l'Est depuis 2011, à l'exception de 2013, où il a annulé sa participation en raison de la fermeture de son gouvernement. (Reportages de David Brunnstrom, Simon Lewis et Michael Martina à Washington et de Stanley Widianto à Jakarta ; Rédaction de Grant McCool)