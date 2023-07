Le président américain Joe Biden a salué mardi la décision de l'OTAN de prolonger le mandat du secrétaire général Jens Stoltenberg d'une année supplémentaire, choisissant de s'en tenir à un dirigeant expérimenté alors que la guerre continue de faire rage aux portes de l'alliance, plutôt que d'essayer de se mettre d'accord sur un successeur.

M. Stoltenberg, ancien premier ministre norvégien, dirige l'alliance transatlantique de sécurité depuis 2014 et son mandat avait déjà été prolongé à trois reprises.

Cette décision est synonyme de continuité au sommet de l'OTAN, alors que ses 31 membres sont confrontés au défi d'aider l'Ukraine à repousser l'invasion de Moscou tout en évitant un conflit direct entre les forces de l'OTAN et celles de la Russie.

"Grâce à son leadership constant, à son expérience et à son jugement, le secrétaire général Stoltenberg a permis à notre Alliance de relever les défis les plus importants en matière de sécurité européenne depuis la Seconde Guerre mondiale", a déclaré M. Biden dans un communiqué publié par la Maison-Blanche.

Le président a déclaré que l'alliance de l'OTAN était actuellement "plus forte, plus unie et plus déterminée qu'elle ne l'a jamais été".

"Je me réjouis de poursuivre le travail avec le secrétaire général Stoltenberg pour renforcer encore l'Alliance la semaine prochaine lors du sommet de l'OTAN à Vilnius, et avant le sommet du 75e anniversaire de l'OTAN à Washington l'année prochaine", a déclaré M. Biden.

M. Stoltenberg, âgé de 64 ans, est largement considéré au sein de l'Alliance comme un leader stable et un bâtisseur de consensus patient.

Dans un tweet, M. Stoltenberg s'est dit honoré par la décision de prolonger son mandat jusqu'au 1er octobre 2024.

Ses prochaines tâches consisteront notamment à superviser la transformation des forces de l'OTAN afin de les recentrer sur la défense contre toute attaque russe, après des décennies au cours desquelles l'alliance s'est concentrée sur des missions au-delà de ses frontières, comme en Afghanistan et dans les Balkans.

Il devra également gérer les divergences sur le degré d'implication de l'OTAN en Asie, les États-Unis souhaitant jouer un rôle plus important dans la lutte contre la Chine, tandis que d'autres, comme la France, insistent sur le fait que l'OTAN doit rester concentrée sur la zone de l'Atlantique Nord.