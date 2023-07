SEOUL (Reuters) - Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong Un, a rencontré la délégation chinoise qui s'est rendue à Pyongyang pour célébrer le 70e anniversaire de la fin de la guerre de Corée et a promis de développer les relations entre les deux pays à un "nouveau niveau", rapportent samedi les médoias d'Etat nord-coréens.

Kim Jong Un a organisé vendredi une réception pour les responsables chinois, conduits par Li Hongzhong, membre du Politburo du Parti communiste chinois (PCC), à l'occasion du 70e anniversaire de la fin de la guerre de Corée. La délégation chinoise était la première à s'y rendre depuis la pandémie de COVID-19.

"Les partis et les gouvernements des deux pays ont réaffirmé lors de l'entretien leur volonté de faire face à la situation internationale compliquée et de faire progresser l'amitié et la coopération entre les deux pays vers une nouvelle étape", a déclaré l'agence de presse nordiste KCNA.

(Soo-hyang Choi; version française Nicolas Delame)