L'indice global des prix à la consommation (IPC) de la Thaïlande a augmenté de 0,23% en juin par rapport à l'année précédente, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 0,53% en glissement annuel du mois précédent, a déclaré le ministère du commerce mercredi.

L'inflation globale a été la plus faible depuis 22 mois, en raison de la baisse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie et d'une base élevée l'année dernière. Elle devrait augmenter légèrement au cours du troisième trimestre, a déclaré le ministère.

Ce chiffre est à comparer à la baisse de 0,1 % prévue pour le mois de juin par un sondage Reuters. L'IPC de base a augmenté de 1,32 % en glissement annuel en juin.

C'est le deuxième mois consécutif où l'IPC principal est tombé en dessous de la fourchette cible de la banque centrale, qui est de 1 % à 3 %.

Au cours de la période janvier-juin, l'inflation globale annuelle était de 2,49 % et le taux de base de 1,87 %, a déclaré le ministère, avec une inflation globale pour 2023 prévue entre 1 % et 2 %.

En mai, la banque centrale thaïlandaise a relevé son taux d'intérêt directeur d'un quart de point pour le porter à 2 %. La prochaine révision de la politique monétaire aura lieu le 2 août, date à laquelle certains économistes s'attendent à ce qu'il n'y ait pas de changement de taux, tandis que d'autres prévoient une nouvelle hausse.