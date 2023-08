L'Inde a constaté des violations liées aux pratiques de fabrication et de laboratoire chez le fabricant de médicaments Riemann Labs, dont le sirop contre la toux a été lié à la mort d'enfants au Cameroun, a déclaré mercredi à Reuters un responsable gouvernemental de la santé.

Les autorités ont renforcé la surveillance des fabricants de médicaments après que des sirops antitussifs fabriqués en Inde ont été associés à la mort de dizaines d'enfants à l'étranger.

Riemann Labs n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Il s'agit du quatrième fabricant indien de sirop pour la toux à arrêter sa production après que les autorités de réglementation ont constaté des manquements.

Rajesh Bhatia, l'un des trois directeurs de Riemann Labs, avait déclaré à Reuters qu'il n'était pas au courant de cette affaire.

Les autorités ont inspecté l'unité de production de la société dans l'État du Madhya Pradesh et ont émis un avis après avoir constaté des manquements, a déclaré Sudam Khade, contrôleur des médicaments de l'État.

"Certaines violations des bonnes pratiques de fabrication et des bonnes pratiques de laboratoire ont été constatées", a déclaré M. Khade, sans préciser de quelles violations il s'agissait.

Des échantillons de tous les produits de la société ont été envoyés pour être testés et d'autres mesures seront prises en fonction des résultats, a déclaré M. Khade.

Le gouvernement a déclaré au parlement, mardi, que Riemann avait reçu l'ordre d'arrêter la fabrication après des inspections menées par les autorités de régulation fédérales et des États.

Riemann a été identifié comme le fabricant du sirop pour la toux Naturcold, a déclaré M. Khade.

Les autorités camerounaises ont établi un lien entre un lot de ce produit et la mort d'au moins six enfants au Cameroun. Certains médias ont toutefois fait état de la mort de 12 enfants. (Reportage de Shivam Patel à New Delhi ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)