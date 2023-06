L'Inde a demandé vendredi à l'Allemagne de renvoyer une fillette indienne de deux ans qui se trouve dans son système de placement familial depuis plus de 20 mois, estimant qu'il s'agit d'une violation de ses "droits sociaux, culturels et linguistiques".

Ariha Shah a été retirée à ses parents indiens par les autorités allemandes à Berlin en septembre 2021, alors qu'elle était âgée de sept mois. Son père travaillait en Allemagne en temps utile, mais les parents sont depuis retournés en Inde.

Selon les médias indiens, les parents de Shah ont déclaré qu'elle avait été blessée accidentellement par sa grand-mère, qui était en visite en Inde, et les autorités ont placé la fillette sous la garde de l'Office allemand de protection de la jeunesse lorsqu'elles l'ont emmenée à l'hôpital.

La garde de la fillette est depuis devenue une question diplomatique, que New Delhi a abordée avec le ministre allemand des affaires étrangères lors d'une visite en Inde en décembre.

"Nous demandons instamment aux autorités allemandes de faire tout ce qui est nécessaire pour renvoyer Ariha en Inde le plus tôt possible, ce qui est également son droit inaliénable en tant que ressortissante indienne", a déclaré vendredi à la presse Arindam Bagchi, porte-parole du ministère indien des affaires étrangères.

"Le maintien d'Ariha dans une famille d'accueil allemande et la violation de ses droits sociaux, culturels et linguistiques préoccupent profondément le gouvernement indien et les parents", a-t-il déclaré.

M. Bagchi a déclaré que l'intérêt supérieur de l'enfant peut être pleinement réalisé lorsqu'elle se trouve dans son pays d'origine, où ses droits socioculturels peuvent être sauvegardés.

Il a ajouté que l'Inde disposait d'un solide système de protection de l'enfance et qu'il existait en Inde des parents d'accueil potentiels prêts à élever l'enfant dans son propre milieu socioculturel si nécessaire.

Le ministère allemand des affaires étrangères a déclaré qu'il était en contact avec les autorités indiennes, qu'il ne pouvait pas commenter les procédures en cours dans les bureaux de protection de la jeunesse et les tribunaux de la famille et qu'il n'avait aucune influence sur elles.

"La décision de savoir si et, le cas échéant, dans quelles conditions il sera possible de transférer l'enfant Ariha Shah en Inde relève de l'appréciation juridique du tribunal compétent dans le cadre de la procédure en cours.

Lors d'une visite en Inde en décembre, la ministre allemande des affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré que l'enfant allait bien et que son "bien-être était la première priorité".

Elle a ajouté que l'Allemagne "gardait à l'esprit l'identité culturelle de chaque enfant pris en charge par les bureaux de la jeunesse en Allemagne".