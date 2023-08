Le gouvernement indien a demandé aux sociétés de jeux en ligne offshore opérant dans le pays d'enregistrer leur activité localement ou de désigner un représentant pour payer l'impôt sur les fonds collectés auprès des clients.

La semaine dernière, l'Inde a décidé de prélever une taxe de 28 % sur l'ensemble des fonds collectés par les sociétés de jeux en ligne auprès des joueurs, et non sur chaque pari.

Les sociétés de jeux en ligne étrangères opérant en Inde seront bloquées si elles ne s'enregistrent pas ou ne désignent pas un représentant ou un mandataire pour payer l'impôt dans le pays, selon les amendements déposés au Parlement vendredi.

"Les sociétés de jeux en ligne offshore ne bénéficieront d'aucun arbitrage fiscal et seront traitées sur un pied d'égalité avec leurs homologues nationaux", a déclaré Rajat Mohan, associé chez AMRG & Associates.

La décision de taxer les sociétés de jeux en ligne a choqué ce secteur naissant de 1,5 milliard de dollars, qui est soutenu par des investisseurs mondiaux. Plus de 100 sociétés de jeux et des investisseurs de premier plan tels que Tiger Global et Peak XV ont écrit au gouvernement pour lui demander de reconsidérer sa décision.

"La décision a été prise après des délibérations approfondies s'étalant sur une période d'environ trois ans", a déclaré une source.

Mercredi, l'application de jeu indienne Mobile Premier League a déclaré qu'elle allait licencier 350 employés afin de "survivre" à la taxe imposée par le gouvernement.

Le ministre indien des finances et les ministres des États ont pris en compte l'impact négatif des jeux d'argent en ligne "sur la société et sur les jeunes en particulier, sous la forme d'un trouble du jeu sur Internet dû à l'addiction aux jeux en ligne", a déclaré la source.

Il ne s'agit pas d'une interdiction, mais simplement d'une taxe sur les jeux d'argent en ligne, qui ne sont rien d'autre que des jeux d'argent, et qui méritent d'être taxés au taux le plus élevé", a déclaré la source.

La taxe ne s'appliquera pas aux jeux en ligne qui n'impliquent pas d'argent.