L'Inde pourrait ne pas émettre d'obligations vertes au cours de cette année fiscale, car les investisseurs ne sont pas disposés à payer la prime, ou "greenium", que le gouvernement attend par rapport aux titres fédéraux existants, a déclaré mardi un haut fonctionnaire du gouvernement.

"Le gouvernement n'est pas très enthousiaste à l'idée d'émettre des obligations vertes en raison de l'absence de prime pour de telles émissions. Il avait espéré une prime de plus de 20 points de base lors de la première adjudication", a déclaré le fonctionnaire.

Le gouvernement pourrait attendre qu'un tel "greenium" soit disponible et il est donc "peu probable" qu'il émette des obligations vertes au cours de cette année fiscale, a déclaré le fonctionnaire, qui a requis l'anonymat car il n'est pas autorisé à parler aux médias.

Le gouvernement a levé 160 milliards de roupies (1,93 milliard de dollars) par le biais d'obligations vertes à cinq et dix ans en janvier et février, sa toute première émission de ce type, avec un rendement inférieur de cinq à six points de base à celui des obligations d'État correspondantes à l'époque.

Elle n'a pas émis d'obligations de ce type depuis lors car elle souhaite obtenir une prime, mais les réactions des acteurs du marché - lors des réunions entre la banque centrale et les acheteurs potentiels tels que les banques et les négociants principaux - montrent qu'ils ne sont pas favorables à une telle initiative.

"La banque centrale a demandé l'avis sur l'émission d'obligations vertes, mais elle a reçu des commentaires unanimes selon lesquels les investisseurs ne sont pas prêts à les absorber avec une prime, car il n'y a pas d'incitation supplémentaire qui les différencie des autres titres d'État", a déclaré un haut fonctionnaire du Trésor d'un négociant primaire.

Ce fonctionnaire a demandé à ne pas être nommé car il n'est pas autorisé à parler aux médias.

Même la forte demande attendue de la part des investisseurs étrangers ne s'est pas matérialisée. De plus, leur appétit semble s'estomper.

Les investisseurs étrangers n'ont acheté qu'environ 7 milliards de roupies d'obligations vertes en janvier-février et leur participation est tombée depuis à environ 3 milliards de roupies, selon les données de la Clearing Corp of India.

La majeure partie de l'émission a été souscrite par des banques publiques et une grande compagnie d'assurance publique, et il n'y a pas eu de liquidités importantes dans ces titres depuis lors. (1 $ = 82,8325 roupies indiennes)