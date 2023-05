L'Inde a l'intention de s'opposer aux classements de pays "orientés par l'agenda" et "néocoloniaux" produits par des agences mondiales sur des sujets tels que la gouvernance et la liberté de la presse, a déclaré un conseiller clé du Premier ministre indien Narendra Modi lors d'une interview accordée à Reuters vendredi.

Sanjeev Sanyal, membre du Conseil consultatif économique de M. Modi, a déclaré que l'Inde avait commencé à soulever cette question dans les forums internationaux. Il a ajouté que les indices étaient compilés par un "petit groupe de groupes de réflexion de l'Atlantique Nord", parrainés par trois ou quatre organismes de financement qui "pilotent un programme réel".

"Il ne s'agit pas d'une simple construction narrative diffuse. Cela a un impact direct sur le commerce, les investissements et d'autres activités", a déclaré M. Sanyal.

L'Inde est moins bien classée que l'Afghanistan et le Pakistan dans le nouveau classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières. Elle se situe en dessous du Pakistan et du Bhoutan dans l'indice de liberté académique établi par l'institut V-Dem.

Au cours de l'année écoulée, l'Inde a souligné, lors de diverses réunions, les lacunes des méthodes utilisées pour compiler les indices mondiaux utilisés par des institutions telles que la Banque mondiale, le Forum économique mondial (FEM) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a déclaré M. Sanyal.

La Banque mondiale est impliquée dans cette discussion parce qu'elle prend les opinions de ces groupes de réflexion et les sanctifie en les intégrant dans ce que l'on appelle l'indice de gouvernance mondiale", a déclaré M. Sanyal.

La Banque mondiale, le FEM, Reporters sans frontières et l'Institut V-DEM n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Le PNUD a indiqué qu'il répondrait sous peu.

M. Sanyal a déclaré que les notations sont également intégrées dans la prise de décision par le biais des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des notations souveraines. Les banques multilatérales de développement proposent des prêts subventionnés aux projets conformes aux normes ESG.

"L'idée d'avoir des normes ESG n'est pas le problème en soi. Le problème est de savoir comment ces normes sont définies et qui certifie ou mesure la conformité à ces normes", a-t-il déclaré. "Dans l'état actuel des choses, les pays en développement ont été complètement écartés de la conversation.

La question est examinée par le secrétariat du cabinet, qui a tenu plus d'une douzaine de réunions sur le sujet cette année, a déclaré un fonctionnaire du gouvernement. Le secrétariat du cabinet et le ministère des finances n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'Inde a déclaré qu'elle entendait défendre les intérêts des pays en développement dans le cadre de sa présidence du G20. M. Sanyal n'a pas précisé si l'Inde avait soulevé la question du classement des pays auprès du G20.

"D'autres pays en développement sont également préoccupés par cette question, car il s'agit en fait d'une forme de néocolonialisme", a-t-il déclaré, ajoutant que les ministères concernés ont été invités à établir des critères de référence et à s'engager de manière continue avec les agences de notation.

Parmi les prochains indices que l'Inde surveille, on trouve l'indice de développement financier du Fonds monétaire international, les indices d'inégalité entre les sexes et de développement humain du PNUD, les indicateurs de performance logistique et de gouvernance mondiale de la Banque mondiale, ont indiqué des sources.