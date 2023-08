L'Indonésie pourrait réduire son objectif d'émission d'obligations l'année prochaine si elle dispose de liquidités reportées de cette année, en supposant que les recettes fiscales restent élevées jusqu'à la fin de 2023, a déclaré jeudi le ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati.

La plus grande économie d'Asie du Sud-Est a progressivement réduit son déficit budgétaire chaque année depuis 2020, année où elle a enregistré un déficit de 6,1 % du produit intérieur brut (PIB) - son plus grand déficit depuis des décennies - pour financer sa réponse à la pandémie.

Le budget de 216 milliards de dollars de l'année prochaine est conçu avec un déficit de 2,29 % du PIB, ce qui correspond à peu près aux perspectives de déficit budgétaire de cette année, proportionnellement à la taille de l'économie indonésienne.

Cependant, la vente indicative d'obligations pour couvrir le déficit en 2024, s'élevant à 666,4 trillions de rupiahs (43,7 milliards de dollars) - à l'exclusion des obligations à court terme pour la gestion de la trésorerie et les rachats - est environ 84 % plus importante que l'objectif d'émission de cette année.

Le gouvernement a réduit l'objectif de vente d'obligations de cette année car les rentrées fiscales ont été plus importantes que prévu et il utilise les liquidités reportées de 2022, une décision prise en prévision de la hausse des taux d'intérêt mondiaux.

Dans une interview accordée à Reuters, Sri Mulyani a déclaré que la même stratégie serait utilisée l'année prochaine, notamment en accumulant potentiellement des liquidités cette année pour réduire l'objectif de vente d'obligations de 2024 lors des adjudications hebdomadaires et en augmentant les offres d'obligations de détail aux citoyens indonésiens.

"La chose la plus importante dans la situation actuelle où le coût du capital est élevé est que nous allons être encore plus prudents. Nous le signalons en réduisant notre déficit et en faisant attention à notre financement", a déclaré Sri Mulyani.

Le projet de budget 2024 du gouvernement prévoit que le rendement des obligations de référence à 10 ans sera en moyenne de 6,7 % l'année prochaine, en baisse par rapport à l'estimation officielle de la moyenne de cette année de 6,8 %.

Le rendement des obligations d'État à 10 ans en rupiah, qui a dépassé les 7 % au début de 2023, est tombé à 6,18 % en juillet, son niveau le plus bas depuis 2021. Toutefois, il est remonté à 6,742 % cette semaine, dans un contexte de hausse des rendements du Trésor américain.

(1 $ = 15 240,0000 rupiah)