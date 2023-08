L'Indonésie a reporté au mois prochain la mise à l'essai gratuite de sa ligne ferroviaire à grande vitesse, d'un coût de 7,3 milliards de dollars, a annoncé mardi le consortium qui en est à l'origine, le dernier d'une série de revers pour ce projet phare financé par la Chine.

PT KCIC, un consortium d'entreprises publiques indonésiennes et chinoises à l'origine de la ligne ferroviaire de 142 kilomètres (88 miles) reliant la capitale indonésienne Jakarta et la ville de Bandung, a déclaré qu'il fallait plus de temps pour assurer la sécurité et le confort des passagers.

Le projet, qui fait partie de l'initiative chinoise Belt and Road, devait à l'origine être achevé en 2019, mais il a été assailli de problèmes, notamment un dépassement de coût de 1,2 milliard de dollars et des retards dans son exploitation commerciale.

Un essai gratuit et limité pour les passagers, initialement prévu pour le 18 août, a été reporté à début septembre, mais aucun retard n'est attendu pour le lancement opérationnel complet le 1er octobre, a déclaré KCIC mardi.

Les contrôles de sécurité étaient en cours vendredi dernier, selon Mohamad Risal Wasal, fonctionnaire du ministère des transports.

La KCIC a déclaré que les essais internes s'étaient déroulés sans problème, mais que la société travaillait toujours avec le ministère des transports sur les certificats opérationnels nécessaires.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré au président Joko Widodo, lors du voyage du dirigeant indonésien en Chine le mois dernier, que les deux pays devaient veiller à ce que le projet respecte des normes élevées alors qu'il est sur le point d'être achevé. (Reportage de Stefanno Sulaiman ; Rédaction de Gayatri Suroyo, Kanupriya Kapoor)