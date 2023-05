DUBAI, 25 mai (Reuters) - L'Iran a procédé jeudi avec succès à un test d'un missile balistique d'une portée de 2.000 km, ont annoncé les médias d'Etat iraniens, deux jours après que le chef des forces armées israéliennes a mentionné la perspective d'"action" contre Téhéran et son programme nucléaire.

L'Iran possède un des plus importants programmes balistiques du Moyen-Orient et affirme que ses missiles sont capables d'atteindre Israël et les bases militaires américaines de la région.

Téhéran affirme vouloir continuer à développer son programme "défensif" de missiles, malgré l'opposition des Etats-Unis et des pays européens.

"Notre message aux ennemis de l'Iran est que nous défendrons notre pays et ses accomplissements. Notre message à nos amis est que nous voulons aider à maintenir la stabilité régionale", a affirmé le ministre iranien de la Défense, Mohammadreza Ashtiani.

Mardi, un haut général israélien avait évoqué la perspective d'"action" contre l'Iran alors que les discussions pour relancer l'accord de 2015 relatif au nucléaire iranien patinent dans un contexte de méfiance grandissante chez les pays occidentaux.

