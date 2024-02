BERLIN, 27 février (Reuters) - L'Otan n'enverra pas de troupes au sol en Ukraine, a dit mardi le chancelier allemand, Olaf Scholz, au lendemain des déclarations du président français Emmanuel Macron selon lequel "rien n'est exclu".

"Une fois de plus, lors d'un très bon débat, il a été dit que ce qui a été convenu dès le début entre nous et les uns avec les autres vaut aussi pour l'avenir, en un mot, il n'y aura pas de troupes au sol, pas de soldats en Ukraine qui soient envoyés par les pays européens ou d'autres Etats de l'Otan", a-t-il dit devant des journalistes. (Rachel More et Matthias Williams; version française Nicolas Delame)