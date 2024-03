L'Union européenne s'apprête à demander au secteur des combustibles fossiles de contribuer au financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays les plus pauvres, conformément à un objectif fixé par les Nations unies, selon un projet de document, alors que les pays se préparent à discuter cette année d'un objectif financier mondial.

Les négociations des Nations unies sur le climat qui se tiendront cette année à Bakou, en Azerbaïdjan, en novembre, constituent la date limite à laquelle les pays devront se mettre d'accord sur un nouvel objectif concernant le montant que les pays riches et industrialisés devront payer aux pays pauvres pour s'adapter aux conséquences les plus graves d'un monde de plus en plus chaud.

Compte tenu de la montée en flèche du coût des vagues de chaleur meurtrières, des sécheresses et de l'élévation du niveau des mers, le nouvel objectif de financement de la lutte contre le changement climatique devrait être bien plus ambitieux que l'engagement pris par les Nations unies de dépenser 100 milliards de dollars par an à partir de 2020, un objectif qu'ils n'ont pas atteint dans les délais impartis.

Un projet de déclaration en vue d'une réunion des ministres des affaires étrangères de l'UE à la fin du mois montre que le bloc des 27 pays soutiendra que le secteur du pétrole et du gaz devrait également contribuer.

Le projet de déclaration de l'UE, qui définit les priorités de l'Union en matière de diplomatie climatique pour cette année, pourrait être modifié avant que les ministres des affaires étrangères ne l'adoptent dans le courant du mois.

"Reconnaissant que les finances publiques ne peuvent à elles seules fournir le montant nécessaire pour atteindre le nouvel objectif, des sources de financement supplémentaires, nouvelles et innovantes provenant d'un large éventail de sources, y compris du secteur des combustibles fossiles, devraient être identifiées et utilisées", peut-on lire dans le projet de déclaration, consulté par l'agence Reuters.

Les pays doivent décider à Bakou si le nouvel objectif de financement de la lutte contre le changement climatique comprendra uniquement des fonds publics ou s'il fera également appel au secteur privé et aux institutions internationales pour tenter de répondre aux besoins en forte croissance des pays en développement.

Selon l'OCDE, les besoins réels des pays pauvres en matière d'investissements climatiques pourraient s'élever à 1 000 milliards de dollars par an d'ici à 2025.

Le responsable de la politique climatique de l'Union européenne, Wopke Hoekstra, a déclaré qu'il essaierait de rallier des soutiens en faveur de taxes internationales sur les combustibles fossiles. Mais la route vers un tel accord est semée d'embûches, étant donné le large soutien nécessaire à une mesure mondiale.

L'année dernière, des pays, dont la Chine, se sont opposés aux pourparlers de l'Organisation maritime internationale (OMI) sur une taxe sur les émissions de CO2 dans le secteur du transport maritime. Les négociations de l'OMI se poursuivront ce mois-ci.

Le projet de document indique également que l'Union européenne continuera d'exiger que les grandes économies émergentes et celles dont les émissions de CO2 et la richesse par habitant sont élevées, comme la Chine et les États du Moyen-Orient, contribuent au nouvel objectif de l'ONU en matière de financement de la lutte contre le changement climatique.

Pékin s'y est fermement opposé lors des précédentes négociations des Nations unies sur le climat. La question de savoir quels pays doivent payer devrait être au cœur du sommet sur le climat COP29 de cette année. (Reportage de Kate Abnett ; Rédaction d'Alexander Smith)