La Commission européenne va évaluer les risques de militarisation de quatre technologies critiques, dont les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle, par des pays non alignés sur ses valeurs et prendra des mesures l'année prochaine pour s'attaquer à ce problème, a déclaré lundi un fonctionnaire de l'UE.

Cette décision de l'exécutif européen fait partie de la stratégie de sécurité économique de l'Union européenne annoncée en juin et fait écho à des mesures similaires prises par les États-Unis, l'Australie et d'autres pays préoccupés par le rôle de plus en plus affirmé de la Chine.

Les deux autres technologies critiques figurant sur la liste de l'UE sont les technologies quantiques et les biotechnologies telles que les vaccins et le séquençage du génome.

"La Commission évaluera les risques liés à ces quatre technologies avec les États membres. L'échéance est fixée à la fin de l'année. L'étape suivante consistera à atténuer les risques l'année prochaine", a déclaré le fonctionnaire à Reuters sous couvert d'anonymat.

Les mesures possibles pourraient inclure des contrôles des exportations et des partenariats avec des alliés partageant les mêmes idées.

La vice-présidente de la Commission, Vera Jourova, et le chef de l'industrie de l'UE, Thierry Breton, tiendront une conférence de presse sur la question à 13h30 GMT mardi.

Ces dernières années, l'Union européenne a cherché à réduire sa dépendance à l'égard de la Chine et d'autres pays pour des produits clés, à la suite des perturbations de la chaîne d'approvisionnement provoquées par la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine qui a déclenché une crise énergétique dans l'Union. (Reportage de Foo Yun Chee ; Rédaction de Richard Chang)