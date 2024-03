L'activité du secteur des services au Japon a augmenté en février, prolongeant les gains depuis un an et demi, a montré une enquête de conjoncture mardi, aidée par une demande solide dans le tourisme et le lancement de nouveaux produits.

Le secteur des services a été un domaine positif pour l'économie, compensant une partie de la faiblesse de l'industrie manufacturière causée par la demande mondiale modérée.

L'indice final des directeurs d'achat (PMI) des services de la Jibun Bank est passé de 53,1 en janvier à 52,9 en février. Bien que l'expansion se soit légèrement ralentie, l'indice est resté au-dessus du seuil de 50,0 qui sépare l'expansion de la contraction depuis septembre 2022.

"L'activité devrait poursuivre sur sa lancée dans les mois à venir", a déclaré Usamah Bhatti, économiste chez S&P Global Market Intelligence.

Alors que le secteur des services est resté ferme, les personnes interrogées citant l'amélioration des conditions commerciales, en particulier pour le tourisme entrant, le niveau de production manufacturière s'est affaibli en raison de la faiblesse de la demande.

M. Bhatti a mis en garde contre la forte baisse de la production manufacturière qui pèse sur l'ensemble de l'activité du secteur privé.

"Il reste à voir combien de temps l'élan de croissance fourni par le secteur des services japonais continuera à soutenir l'activité globale du secteur privé", a déclaré M. Bhatti.

En janvier, le Japon a accueilli plus de 2 millions de visiteurs pour le huitième mois consécutif, ce qui laisse présager une année record pour le tourisme. Le tourisme interne est un élément important de l'économie japonaise, les dépenses annuelles des visiteurs ayant dépassé 5 000 milliards de yens (33,28 milliards de dollars) pour la première fois l'année dernière.

Les nouvelles affaires ont atteint leur niveau le plus élevé depuis six mois, les entrées d'affaires étant favorisées par de nouveaux produits et une forte demande touristique.

L'emploi a connu sa plus forte croissance depuis le mois de mai, les entreprises du secteur des services ayant embauché des travailleurs à temps plein.

L'encours des commandes a atteint son plus haut niveau depuis huit mois en raison d'une forte demande, tandis que les arriérés se sont accumulés en raison de l'expansion des nouvelles affaires.

La hausse des coûts du carburant et des matières premières a contribué à l'augmentation des prix des intrants, ce qui a entraîné la plus forte hausse des prix facturés en six mois.

En ce qui concerne les perspectives, la confiance des entreprises est tombée à son plus bas niveau depuis quatre mois, mais l'optimisme est resté de mise dans le secteur des services en raison des prévisions d'augmentation des investissements et des plans d'expansion des entreprises.

L'indice PMI composite, qui combine les chiffres de l'activité manufacturière et de l'activité des services, s'est replié à 50,6 en février, contre 51,5 en janvier. (1 $ = 150,2400 yens) (Reportage de Kaori Kaneko. Rédaction de Sam Holmes.)