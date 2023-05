L'activité des usines chinoises s'est probablement encore contractée en mai, selon un sondage Reuters réalisé lundi, ajoutant aux pressions auxquelles est confrontée la deuxième économie mondiale dans un contexte de reprise économique inégale après la pandémie de grippe aviaire COVID-19.

L'indice officiel des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière devrait atteindre 49,4 en mai, contre 49,2 en avril, selon la prévision médiane d'un sondage Reuters.

Un indice supérieur à 50 indique une expansion de l'activité sur une base mensuelle et un indice inférieur une contraction.

L'économie chinoise se remet de trois années de restrictions strictes du COVID, avec une croissance de 4,5 % au premier trimestre.

Les données du mois d'avril suggèrent toutefois un affaiblissement de la dynamique. Les importations se sont fortement contractées, les prix à la sortie des usines ont de nouveau baissé, l'investissement immobilier s'est encore effondré et la production industrielle et les ventes au détail ont manqué les prévisions.

"La dynamique de croissance sous-jacente semble faible en mai, car les données sur la production d'acier et la vérification des canaux de notre équipe chargée des matières premières suggèrent une croissance lente de l'activité dans le secteur manufacturier en amont en mai", a déclaré Goldman Sachs dans une note de recherche.

Les contrats à terme sur le minerai de fer de Dalian ont atteint leur niveau le plus bas depuis près de six mois la semaine dernière, car on s'attend à ce que la demande chinoise pour l'ingrédient de la fabrication de l'acier reste faible pendant l'accalmie estivale habituelle dans le secteur de la construction.

La Chine prendra des mesures plus ciblées pour développer la demande intérieure et stabiliser la demande extérieure afin de promouvoir un rebond économique durable, a déclaré le premier ministre Li Qiang le 18 mai.

Le PMI manufacturier officiel, qui se concentre principalement sur les grandes entreprises et les entreprises d'État, ainsi qu'une enquête sur le secteur des services, seront publiés mercredi.