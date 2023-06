La production industrielle de la Corée du Sud a fait un bond inattendu en mai, grâce aux voitures et aux puces, selon des données officielles publiées vendredi. Les ventes au détail et les investissements dans les installations ont également augmenté, ce qui constitue un signe encourageant pour une économie qui se redresse lentement.

L'indice de la production industrielle a augmenté de 3,2% en mai en données mensuelles corrigées des variations saisonnières, selon les données de Statistics Korea, contre une baisse de 0,6% en avril et une baisse de 0,8% prévue par une enquête de Reuters.

La hausse a également dépassé l'estimation la plus élevée du sondage, à savoir une hausse de 2,8 %.

Par produit, la production d'automobiles a fait un bond de 8,7 % et les semi-conducteurs ont augmenté de 4,4 % au cours du mois, tandis que les appareils de communication ont chuté de 16,9 %.

La production industrielle a chuté de 7,3 % sur une base annuelle, ce qui est également moins important que la baisse de 9,0 % enregistrée en avril et que la baisse de 8,4 % attendue par les économistes.

Le ministère des finances a déclaré que ces données montraient que l'économie était sur la voie de la reprise après une légère correction le mois précédent. La pression à la baisse s'est atténuée, mais le risque demeure, a-t-il ajouté.

La production manufacturière se redressera au deuxième trimestre après quatre trimestres consécutifs de pertes, les exportations ayant atteint leur niveau le plus bas, selon le ministère.

"Nous pensons que le PIB coréen du deuxième trimestre se redressera un peu plus que prévu", a déclaré l'économiste Kang Min Joo chez ING Economics.

"Mais les commandes prospectives, les signes de ralentissement des ventes au détail et de l'activité des services, ainsi qu'un cycle d'inventaire défavorable pèseront probablement sur la fabrication, la consommation et l'investissement au second semestre 2023", a déclaré Kang Min Joo.

L'économie sud-coréenne, fortement dépendante du commerce, a évité de justesse une récession avec une croissance de 0,3 % au premier trimestre, après s'être contractée à la fin de l'année 2022 pour la première fois en deux ans et demi.

L'indice de production toutes industries confondues, qui comprend les secteurs de la fabrication et des services, a augmenté de 1,3 % en mai par rapport au mois précédent, rattrapant ainsi la baisse de 1,3 % enregistrée en avril.

Les ventes au détail ont augmenté de 0,4 % en mai, après avoir chuté de 2,6 % en avril - la pire chute en cinq mois - tandis que les investissements dans les installations ont fait un bond de 3,5 %, le plus important depuis le mois d'août. (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Jacqueline Wong et Christopher Cushing)