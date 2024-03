L'activité non manufacturière de la Chine a augmenté à un rythme plus rapide en février, selon une enquête officielle menée auprès des usines vendredi, probablement soutenue par les dépenses effectuées pendant le Nouvel An lunaire, qui tombait cette année le 10 février.

L'indice officiel des directeurs d'achat (PMI) du secteur non manufacturier, qui comprend les services et la construction, est passé de 50,7 en janvier à 51,4, soit le niveau le plus élevé depuis septembre, selon le Bureau national des statistiques (NBS). La barre des 50 points sépare l'expansion de la contraction de l'activité sur une base mensuelle.

L'indice PMI composite du NBS, qui comprend l'industrie manufacturière et les services, est resté à 50,9 en février, comme le mois précédent. (Rapporté par Joe Cash ; édité par Jacqueline Wong)