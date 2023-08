La Corée du Nord a affirmé mercredi que le soldat américain Travis King avait fui le racisme et les mauvais traitements dont il était victime aux États-Unis, alors que Pyongyang s'oppose aux critiques de Washington concernant le bilan du Nord en matière de droits de l'homme.

La Corée du Nord a rompu près d'un mois de silence sur Travis King, qui est noir, en publiant un rapport des médias d'État selon lequel il avait avoué être entré illégalement et délibérément au Nord, poussé par "un sentiment de malaise face aux mauvais traitements inhumains et à la discrimination raciale au sein de l'armée américaine" et par la désillusion face aux inégalités de la société américaine.

M. King n'a pas donné de nouvelles directes, mais un oncle vivant aux États-Unis a déclaré aux médias ce mois-ci que son neveu avait été victime de racisme pendant son service militaire.

Le rapport des médias d'État intervient un jour avant que le Conseil de sécurité des Nations unies ne se réunisse, à la demande de Washington, pour discuter des violations des droits de l'homme en Corée du Nord.

Depuis des décennies, Pyongyang met en avant la discrimination raciale aux États-Unis pour illustrer l'hypocrisie de Washington, et les analystes estiment que la Corée du Nord utilisera probablement le cas de King pour résister à la pression exercée sur les droits de l'homme.

"La Corée du Nord mettra probablement en avant le racisme aux États-Unis et l'utilisera comme un moyen de contrer les critiques des États-Unis sur la situation des droits de l'homme en Corée du Nord, plutôt que de s'engager dans des négociations avec les États-Unis", a déclaré Lim Eul-chul, professeur d'études nord-coréennes à l'université sud-coréenne de Kyungnam.

Le ministère nord-coréen des affaires étrangères a cité la discrimination raciale, entre autres maux, dans un communiqué publié mardi, qualifiant de "moquerie des droits de l'homme et de tromperie à l'égard de la communauté internationale" le fait que les États-Unis aient convoqué la réunion de jeudi sur les droits de l'homme.

"Non contents d'être complices et de favoriser la discrimination raciale, les crimes liés aux armes à feu, la maltraitance des enfants et le travail forcé endémiques dans leur société, les États-Unis ont imposé des normes de droits de l'homme contraires à l'éthique à d'autres pays et ont fomenté des troubles internes et de la confusion", indique le communiqué.

En 2018, Pyongyang a publié un "Livre blanc sur les violations des droits de l'homme aux États-Unis", qui accusait l'administration de Donald Trump d'aggraver la "discrimination raciale et la misanthropie" déjà "inhérentes au système social des États-Unis", citant les violences des suprémacistes blancs à Charlottesville, en Virginie.

Lors des manifestations qui ont suivi l'assassinat de George Floyd par la police en 2020, les responsables nord-coréens ont évoqué les "racistes extrêmes" aux États-Unis et ont critiqué la réaction des autorités qui menaçaient de "lâcher même des chiens pour les réprimer".

Dans un rapport publié à l'époque, C. Harrison Kim, professeur à l'université d'Hawaï, a déclaré à NK News, un site basé à Séoul qui surveille la Corée du Nord, que même si les relations s'étaient dégradées, "l'alliance de Pyongyang avec le mouvement Black Power était bien réelle".

En 1969, Pyongyang a accueilli l'écrivain et militant américain Eldridge Cleaver, responsable des affaires internationales du Black Panther Party (BPP), qui a écrit que la Corée du Nord et son "grand dirigeant" avaient "élevé notre conscience à un niveau qui nous rend capables de faire face à notre ennemi numéro un, les agresseurs impérialistes américains".

Les médias d'État nord-coréens ont eux aussi l'habitude de publier des déclarations à connotation raciste.

En 2014, l'agence de presse d'État a publié un rapport qualifiant le président américain de l'époque, Barack Obama, de "singe".

"Il ressemble à un singe originaire d'Afrique avec un visage noir, des yeux gris décharnés, des narines cavées, une bouche charnue et des oreilles rugueuses et poilues", a déclaré un Nord-Coréen cité dans le rapport en langue coréenne. Un représentant du gouvernement a déclaré que M. Obama avait "un air de singe dégoûtant même s'il porte un costume élégant comme un gentleman".

Un rapport historique des Nations unies de 2014 sur les droits de l'homme en Corée du Nord a conclu que les chefs de la sécurité nord-coréenne - et peut-être le dirigeant Kim Jong Un lui-même - devraient être traduits en justice pour avoir supervisé un système d'atrocités de type nazi contrôlé par l'État.

Ce rapport contenait des allégations selon lesquelles la Corée du Nord pratiquait des avortements forcés sur des femmes soupçonnées d'avoir été fécondées par des hommes en Chine, en raison de la croyance sous-jacente en une "race coréenne pure" en Corée du Nord, pour laquelle les enfants métis sont considérés comme une contamination de sa "pureté".