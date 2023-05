Une alliance dirigée par le parti progressiste thaïlandais Move Forward espère rédiger une nouvelle constitution, mettre fin aux monopoles et autoriser le mariage entre personnes du même sexe, entre autres objectifs, selon un projet d'objectifs qui ne mentionne pas la loi sur l'insulte royale, source de division.

Les partis d'opposition Move Forward et Pheu Thai ont dominé les élections de la semaine dernière lors d'une défaite retentissante des partis conservateurs soutenus par une armée royaliste qui contrôle le gouvernement depuis un coup d'État de 2014.

Ils cherchent à former un gouvernement de coalition avec six autres partis, qui doivent tous signer l'accord sur leurs objectifs plus tard dans la journée de lundi. Reuters a pu consulter un projet de pacte.

La signature a lieu le jour du neuvième anniversaire d'un coup d'État militaire contre un gouvernement démocratiquement élu, qui a inauguré une phase de régime militaire à laquelle les vainqueurs des élections du 14 mai espèrent mettre fin.

Move Forward a été le vainqueur surprise des élections, remportant le plus grand nombre de sièges grâce à l'aide de jeunes électeurs enthousiasmés par un programme qui place le parti en porte-à-faux avec certains intérêts et institutions des grandes entreprises conservatrices, y compris un projet de modification d'une loi de lèse-majesté qui punit de longues peines de prison les insultes perçues à l'encontre de la monarchie.

D'autres membres de l'alliance ont émis des réserves quant à la modification de cette loi.

Interrogé sur la liste préliminaire de propositions établie par Move Forward et distribuée à tous les membres potentiels de la coalition, Bencha Saengchantra, haut responsable de Move Forward, a déclaré que les membres de l'alliance étaient d'accord sur 80 à 90 % des projets "mais qu'il était encore possible de les ajuster".

Vendredi, le parti avait déclaré que la lèse-majesté ne serait incluse que si les huit partis la soutenaient. M. Bencha a réaffirmé que Move Forward chercherait à obtenir des amendements au Parlement de manière indépendante.

Le projet inclut la plupart des politiques phares de Move Forward, telles que la décentralisation du pouvoir et du budget, ainsi que la suppression des monopoles et la promotion d'une concurrence loyale dans tous les secteurs d'activité.

Il s'en prend également à l'armée, appelant à mettre fin à la conscription obligatoire et à réformer les forces armées ainsi que le système judiciaire et la fonction publique, "conformément aux principes démocratiques, en mettant l'accent sur la transparence, l'actualisation, l'efficacité et la priorité donnée à l'intérêt public".

L'armée thaïlandaise a organisé 13 coups d'État depuis la fin de la monarchie absolue en 1932 et la confrontation entre les généraux et les politiciens et activistes civils a été au cœur de l'instabilité récurrente au fil des ans.

L'alliance cherchera également à réformer la protection sociale et l'éducation, à mettre en place une politique étrangère équilibrée et à faire adopter des lois visant à contrôler et à approuver la consommation de cannabis, que la Thaïlande a légalisé l'année dernière, malgré la confusion qui règne au niveau de la réglementation.

Le leader de Move Forward, Pita Limjaroenrat, cherche à devenir premier ministre à la tête de la coalition, mais il doit relever un défi de taille : obtenir le soutien nécessaire de plus de la moitié des chambres basse et haute réunies, ce qui inclut des rivaux avec lesquels son parti s'est déjà affronté.

Son alliance compte 313 sièges, mais il lui faut le soutien de 376 législateurs pour que Pita soit élu. Il devra probablement convaincre certains des 250 membres du Sénat à tendance conservatrice, qui a été nommé par la junte et s'est souvent rangé du côté des partis soutenus par l'armée.